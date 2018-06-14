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日本最大迴轉壽司品牌登台　專屬App訂位免排隊

記者陳致宇／台北報導2018/06/14 17:02
▲日本最大的迴轉壽司品牌「壽司郎」來台展店，首間門市 6 月 15 日於台北車站商圈正式開幕。（圖／壽司郎）
▲日本最大的迴轉壽司品牌「壽司郎」來台展店，首間門市 6 月 15 日於台北車站商圈正式開幕。（圖／壽司郎）

來自日本最大的迴轉壽司品牌「壽司郎」來台展店，首間門市 6 月 15 日於台北車站商圈正式開幕，導入科技管理服務，確保壽司的新鮮及美味，以每盤 40 元起價格搶攻平價壽司市場， App 訂位系統也自即日起啟用。


▲台北旗艦店一共推出 130 種餐點，每盤售價 40 元起。（圖／壽司郎）

業者表示，台灣是繼韓國後第 2 個海外據點，壽司每盤售價 40 元起，使用食材來自世界各地，例如智利海膽、加拿大松葉蟹等，提供消費者高 CP 值壽司料理。


▲業者導入科技營運及服務，每個壽司盤底部皆安裝 IC 晶片，讓軌道上的壽司迴轉到一定時間後便能自動廢棄。（圖／壽司郎）


▲消費者利用平板電腦上點餐，餐點在最短時間內便會透過座位旁設置的高速輸送帶送到面前。（圖／壽司郎）

台北旗艦店一共推出 130 種餐點，包含日本高人氣的鮪魚握壽司、炙燒羅勒鮭魚握壽司、炙燒上等星鰻握壽司、大切生鮭魚握壽司、麻辣赤蝦握壽司等 5 款明星商品，另有極上鮪魚大腹握壽司、生松葉蟹握壽司、海膽海苔包 3 款開幕期間限定商品。


▲App 訂位系統自即日起啟用，可直接預約 6 月 15 日後的座位。（圖／壽司郎）

此外，業者導入科技營運及服務，每個壽司盤底部皆安裝 IC 晶片，讓軌道上的壽司迴轉到一定時間後便能自動廢棄；消費者利用平板電腦上點餐，餐點在最短時間內便會透過座位旁設置的高速輸送帶送到面前，增添用餐樂趣及效率，同時推出 App 訂位系統，即日起可下載使用。
 

關鍵字迴轉壽司壽司郎台北車站美食日本料理訂位app
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