湖北藥廠氣體外洩 多名兒童疑中毒

（中央社台北14日電）中國大陸湖北省黃石市百花村一間藥廠，12日突然排出大量刺激性氣體。有63名村民感到不適前往醫院檢查，其中有多名孩童出現嘔吐等中毒症狀。

香港星島日報網今天報導，黃石市經濟技術開發區管理委員會負責人表示，事故原因是世星藥業回收處理廢棄設施老化，氣體洩漏造成周邊民眾身體不適。洩漏物為二甲基亞?（DMSO），是一種含硫有機化合物，身體接觸會對眼睛有刺激作用，最常見是噁心、嘔吐。

村民表示，12日清晨6時15分左右，10歲女兒要等校車，抵達時卻看到很多兒童在嘔吐，還有一人流鼻血，嚇得她趕緊跑回家。回家時手一直摀著鼻子，女兒身體沒有什麼不適，反倒是家中的3歲兒子從晚上開始嘔吐。