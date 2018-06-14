NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈美人魚泳裝免費玩　飯店消暑提案「粽」情到家扶　溫馨「粽」香8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

湖北藥廠氣體外洩 多名兒童疑中毒

中央社2018/06/14 16:39
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北14日電）中國大陸湖北省黃石市百花村一間藥廠，12日突然排出大量刺激性氣體。有63名村民感到不適前往醫院檢查，其中有多名孩童出現嘔吐等中毒症狀。

香港星島日報網今天報導，黃石市經濟技術開發區管理委員會負責人表示，事故原因是世星藥業回收處理廢棄設施老化，氣體洩漏造成周邊民眾身體不適。洩漏物為二甲基亞?（DMSO），是一種含硫有機化合物，身體接觸會對眼睛有刺激作用，最常見是噁心、嘔吐。

村民表示，12日清晨6時15分左右，10歲女兒要等校車，抵達時卻看到很多兒童在嘔吐，還有一人流鼻血，嚇得她趕緊跑回家。回家時手一直摀著鼻子，女兒身體沒有什麼不適，反倒是家中的3歲兒子從晚上開始嘔吐。

村民說，翌日上午，他將3歲兒子帶到醫院檢查。經抽血化驗，醫生判斷為急性炎症，建議住院治療。而且他發現，村裡多名兒童都有類似症狀。

當地小學老師說，學校離藥廠較遠，平時在學校聞不到刺激性氣味，但當天嗅到一種說不出的味道。當地醫院表示，事發後兩天，有幾十名成年人到醫院檢查。

黃石經濟技術開發區管委會負責人說，此事件有8人感到身體不適及入院檢查，其中3人留院觀察，目前相關人士已全部回家。為防止恐慌，只要有人提出，政府就提供免費檢查，共有63人檢查。

世星藥業工作人員劉元勝13日晚上表示，公司平時用真空管吸收廢氣，12日早上因為跳電，導致作業短暫中斷，但「很快就恢復」。（編輯：馮昭/林克倫）1070614

東莞下藥丟包害死友人遭重判...祖孫共學拼布說故事 傳承金...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan