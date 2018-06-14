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中央社

祖孫共學拼布說故事 傳承金門人記憶

中央社2018/06/14 16:41
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）來自金門縣金沙鎮的知名拼布藝術家陳秀月，17日將示範拼布，把金門元素融入其中；另外，故事達人許梓恬也將傳授說故事撇步，兩項活動都邀請祖孫共學，傳承金門人的記憶。

金門縣閩南協會理事長楊再平今天受訪表示，在金門文化園區歷史民俗博物館舉辦的「朝山夢土系列-樂齡活動」，目的鼓勵65歲樂齡族或行動不便人士親近博物館、運用博物館學習，傳承金門人的記憶。

旅居台南的陳秀月近年多次回鄉傳授拼布，培養種子教師，推廣拼布藝術。金門縣閩南文化協會邀請她回鄉參加「朝山夢土系列-樂齡活動」。協會表示，陳秀月將以「金門花帔」為創意發想，指導拼布技法，融入金門生態及文化元素，製作手工文創包袋或特色包袋，美化生活提升文化認同。

除了陳秀月的拼布示範教學，楊再平表示，協會同時邀請在新北市和台北市國中小學活躍的故事達人許梓恬，教導樂齡族向兒孫說節慶和家族傳承故事，傳遞生命經驗，祖孫並將聯手完成一項文創DIY。

朝山夢土系列這兩項樂齡活動分別在17日上午10時和下午1時30分舉行。參加對象都是65歲左右樂齡族或行動不便人士，歡迎祖孫共學。

承辦單位表示，拼布和針線由主辦單位提供，學員自備剪刀工具，如果有隨身型縫紉機也可以帶來。歡迎民眾報名參加。（編輯：吳佳穎/吳協昌）1070614

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