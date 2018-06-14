祖孫共學拼布說故事 傳承金門人記憶

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）來自金門縣金沙鎮的知名拼布藝術家陳秀月，17日將示範拼布，把金門元素融入其中；另外，故事達人許梓恬也將傳授說故事撇步，兩項活動都邀請祖孫共學，傳承金門人的記憶。

金門縣閩南協會理事長楊再平今天受訪表示，在金門文化園區歷史民俗博物館舉辦的「朝山夢土系列-樂齡活動」，目的鼓勵65歲樂齡族或行動不便人士親近博物館、運用博物館學習，傳承金門人的記憶。

旅居台南的陳秀月近年多次回鄉傳授拼布，培養種子教師，推廣拼布藝術。金門縣閩南文化協會邀請她回鄉參加「朝山夢土系列-樂齡活動」。協會表示，陳秀月將以「金門花帔」為創意發想，指導拼布技法，融入金門生態及文化元素，製作手工文創包袋或特色包袋，美化生活提升文化認同。