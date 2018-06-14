騰訊與農行、郵儲銀行簽合作協議 布局大數據和雲平台

騰訊和農行方面表示，雙方將在數字銀行建設、智慧城市和鄉村生態圈建設、金融科技、投融資等業務領域開展深入合作。

騰訊 (0700-HK) 今 (14) 日接連與農行(1288-HK)、中國郵政儲蓄銀行(1658-HK)2 家國有大行簽署全面合作協議。

下一步，雙方在雲計算、大數據應用、人工智慧、分散式技術合作、企業移動辦公等領域深化合作，共同研究「人智」+「機智」相結合的智慧服務模式，打造基於智慧設備的智慧服務網點，利用微信帳戶體系開展創新應用，如利用微信繳納各種費用、農行帳戶銷戶資金自動轉入客戶微信零錢包等，為客戶提供多層次、個性化、便利化的金融服務。

同時，雙方還將以互聯網＋智慧民生為切入點，積極探索智慧城市、智慧鄉村、智慧社區、智慧景區新模式，在智慧金融領域展開廣泛合作，聚焦村鎮，惠及民生，以實際行動踐行普惠金融。

農行和騰訊均已入駐雄安新區。雙方表示還將共同探討雄安新區綜合金融創新模式，騰訊輸出金融大資料、金融雲、區塊鏈和人工智慧等方面的綜合數位資源，全面助力農行雄安新區戰略發展規劃。農行則將積極協調各方資源，運用綜合化經營平台，發揮資金、網路、客戶、業務等方面的獨特優勢，共同搭建一站式的綜合金融創新平台。

在郵儲銀行與騰訊的合作中，雙方將在消費信貸、供應鏈金融、公司金融，雲計算、大資料、人工智慧、區塊鏈、資訊安全等領域進行合作。簽約方將整合各自的優勢資源，依託戰略投資關係，繼續開展金融科技領域更多維度、更深入的合作，實現優勢互補。

根據協定，騰訊依託資料、技術方面的能力，與郵儲共同打造全新的「智慧網點 2.0」專案，旨在結合服務與行銷，? 明郵儲銀行在新零售大環境下探索全新的商業模式，儘早實現數位化轉型。

早在 2015 年 12 月，騰訊已經戰略入股郵儲銀行，並攜微眾銀行與郵儲銀行簽署了戰略合作協定，在電子支付、消費信貸、微信銀行、行銷推廣、客戶體驗等多個領域進行合作。此次三方再度聯手合作，即基於早期的《全面戰略合作協定》的升級版，意味著更多創新應用落地。