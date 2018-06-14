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〈下半年投資展望〉台灣資金充沛不怕升息 惟除權息行

鉅亨網2018/06/14 16:46
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美聯準會一如預期升息，但釋放出偏鷹派訊息，使國際金融市場高檔拉回，台灣央行下周四 (21 日) 將召開第 2 季理監事會議，若接下來台灣央行跟進美國的升息，市場擔憂恐更壓抑資金行情，不過，群益金融集團認為，台灣資金非常充沛，短期台灣要加入升息行列可能性還是低，預期將不至對股市有太大影響，惟需留意，今年的除權息行情恐相對弱。

群益表示，目前房貸利率處在歷史相對低點，代表台灣資金仍相當充沛，即便央行理監事會議後宣布升息，並不會對資金面造成太大衝擊。

由於台灣暫無通膨疑慮且經濟僅處在溫和復甦，群益投顧董事長蔡明彥也強調，台灣短期內加入升息行列的可能性並不高。

不過，蔡明彥也提醒，台股中有許多外資避險基金，美國升息的腳步比預期高，就會導致資金短線有撤出壓力，也是今日股市相對走弱的因素。

另外，群益強調，由於今年以來美債殖利率攀升，使高殖利率個股表現也不是太亮麗，預料接下來的除權息旺季表現還是會有，只是會相對弱，「若現金殖利率無法達 3% 之上水準，投資人還要承擔股價波動風險，進場的意願就相對沒那麼高」。

展望下半年，群益仍看好有機會上看 12000 點，但以電子旺季的拉抬為主。

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