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因應豪雨來襲　災害應變中心二級開設　經長擔任指揮官

記者彭夢竺／台北報導2018/06/14 16:56
▲首波梅雨鋒面與西南氣流來襲，根據氣象發布的天氣警特報，全台許多縣市都有大雨或豪雨發生的機率。（圖／NOWnews 資料圖片）
▲首波梅雨鋒面與西南氣流來襲，根據氣象發布的天氣警特報，全台許多縣市都有大雨或豪雨發生的機率。（圖／NOWnews 資料圖片）

首波梅雨鋒面與西南氣流來襲，根據氣象發布的天氣警特報，全台許多縣市都有大雨或豪雨發生的機率，因應豪雨來襲，經濟部今（14）日上午8點進行0613豪雨中央災害應變中心二級開設，由經濟部長沈榮津擔任指揮官，下午3點30分召開第一次工作會報。沈榮津表示，降雨將會持續到19日，請各部會、各縣市災害應變中心要全面戒備，目前南部地區降雨持續累計中，不可以掉以輕心。

氣象局表示，受到熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，今日台東縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，雲林、嘉義、南投、澎湖、宜蘭、花蓮地區及臺中山區也有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防落石坍方、溪水暴漲及土石流。

經濟部今日上午召開第一次情資研判會議，8點進行0613豪雨中央災害應變中心二級開設，由於今日凌晨台灣西南方形成的熱帶性低氣壓可能增強為輕度颱風，不排除發布海上、陸上颱風警報的可能，水利署已與各地方政府組成聯合督導小組，巡檢重點防汛地區及防汛設施運作，南部地區更嚴加警戒。

屏東縣佳冬鄉上午開始就受到梅雨鋒面及熱帶低壓雙重影響，連續降雨，1小時雨量達44.5毫米，3小時累積雨量也逼近90毫米，因此，水利署發布淹水二級警戒。經濟部指出，未來6個小時較高淹水風險地區是雲林縣褒忠鄉，目前已調派足夠的抽水機來因應，全台大型移動式抽水機共1149部也準備完畢，可以隨時因應淹水災情。

此外，為了因應接下來幾天的豪雨，沈榮津下午召集各個部會召開中央災害應變中心第一次工作會報。他指出，因為降雨會一直持續到19日，請各部會、各縣市災害應變中心要全面戒備，目前南部地區降雨持續累計中，不可以掉以輕心，要掌握抽水站情形，各種道路交通資訊也要及時更新，減少對端午假期的交通衝擊。

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