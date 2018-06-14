為改善獲利 勞斯萊斯裁4600個職位

（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國飛機發動機製造商勞斯萊斯集團今天宣布，為減化業務組織和改善獲利，將在2020年底前裁減4600個職位，主要在英國，每年將因此節省4億英鎊（約新台幣160億元）成本。

法新社報導，勞斯萊斯集團（Rolls-Royce GroupPlc）是全球兩大飛機製造商空中巴士（Airbus）和波音公司（Boeing Co.）的發動機供應商。除了今天宣布的裁員，勞斯萊斯近年來已裁減數千人力。

勞斯萊斯在聲明中表示：「我們宣布追求成長速度和業務單純化的下階段行動，並提出這份重組計畫，它將改善我們的獲利，並帶來更高的利潤和現金流。」