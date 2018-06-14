NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈美人魚泳裝免費玩　飯店消暑提案「粽」情到家扶　溫馨「粽」香8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

大同擬在七股設太陽能電廠 養殖戶質疑未做環評

鉅亨網2018/06/14 16:56
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

大同 (2371-TW) 預計投資超過百億元在台南七股興建總容量 120MW 的太陽能電廠，因應資金需求，擬辦理現增，日前重新起算申報生效日，但養殖戶質疑未進行環評，恐將造成生態污染，且奪走漁民生計，20 多名養殖戶今 (14) 日前往大同公司抗議，且再度向證期局陳情。

中華金融人員暨投資人協會秘書長尚潔梅到場聲援，要求證期局調查大同董事及獨董是否包庇護航，除移送檢調偵辦外，並退回增資案。

大同預計 6 月 27 日召開股東會，但從去年以來持續延燒的經營權戰火並未停止，反而更加激烈，三圓建設董事長王光祥表示，將持續加碼買進大同，目標是進入董事會，目前三圓透過子公司持續買進，持股已達 10.01%，成為最大股東。

大同經營權戰火延續，布局太陽能電廠上也引來股東不滿，尚潔梅指出，去年 12 月 21 日，大同前董事長林蔚山主持董事會決議，投資 23 億元建置台南七股漁光特區的太陽能電廠；今年 2 月 1 日，董事會再通過第二階段太陽能相關投資，累積將在七股建置 120MW 的太陽能電廠。

尚潔梅指出，大同沒有取得台南七股的地主、養殖戶、市府、台電、經濟部能源局和環保署同意，董事會就決議在七股投資一期、二期太陽能電廠，從頭到尾都是假投資案，增資理由根本不存在，證期局應該依法退件，且徹查董事會決議過程是否涉及刑責，移送檢調偵辦。

台南海岸資源促進會的會長陳皇州和 20 多位養殖戶今日到大同抗議，陳皇州指出，七股是黑面琵鷺在世界上最大的度冬棲息地，大同沒有經過環評，沒有在七股舉辦說明會，沒有和養殖戶溝通對話，就要辦理現金增資在七股設置太陽能電廠，養殖戶絕對無法接受。

陳皇州表示，七股沿海養殖面積約 1200 公頃，半數以上居民從事養殖相關產業；光電業者以 1 年 30 萬元租金搶租魚塭種電，比一般租金高了近 10 倍，養殖戶反而租不到地，更擔心汙染破壞生態，文蛤養不活。

陳皇州強調，太陽能電廠可能破壞生態，養殖戶和環保團體都極力反對在七股設置；20 多名養殖戶在大同公司高喊「反種電！要生存！大同公司踹共！」，且用文蛤扔擲象徵大同電廠的看板表達反對立場，一行人隨後再到證期局遞送陳情書。

大同今年第 1 季財報出爐，首季營收 166.21 億元，毛利率 6.91%，營益率 - 10.94%，本業虧損逾 18 億元，加上精英 (2331-TW) 、華映 (2475-TW) 、綠能 (3519-TW) 、尚志 ( 3579-TW)、福華 (8085-TW) 等公司虧損，首季每股虧損 0.34 元。

大同因應台南七股興建太陽能電廠資金需求，擬辦理現增，先前在 5 月 8 日送件申請，但在 5 月 21 日遭停止申報生效，6 月 6 日在完成補件後，重新起算申報生效日，若無重大異常情事，屆滿 12 個營業日申報生效。

大同股東會預計 6 月 27 日召開，預期包括經營權、現金增資、資產開發、太陽能事業的布局等議題，仍將引爆公司派與市場派之間的戰火，股東會前，股東持續前往證期局陳情，希望退回大同的現增案。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字大同太陽能電廠現增股東會headline
〈全聯強打生鮮牌〉謝健南證...臉書子公司IG將青出於藍？...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan