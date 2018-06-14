大同擬在七股設太陽能電廠 養殖戶質疑未做環評

大同預計 6 月 27 日召開股東會，但從去年以來持續延燒的經營權戰火並未停止，反而更加激烈，三圓建設董事長王光祥表示，將持續加碼買進大同，目標是進入董事會，目前三圓透過子公司持續買進，持股已達 10.01%，成為最大股東。

中華金融人員暨投資人協會秘書長尚潔梅到場聲援，要求證期局調查大同董事及獨董是否包庇護航，除移送檢調偵辦外，並退回增資案。

大同 (2371-TW) 預計投資超過百億元在台南七股興建總容量 120MW 的太陽能電廠，因應資金需求，擬辦理現增，日前重新起算申報生效日，但養殖戶質疑未進行環評，恐將造成生態污染，且奪走漁民生計，20 多名養殖戶今 (14) 日前往大同公司抗議，且再度向證期局陳情。

大同經營權戰火延續，布局太陽能電廠上也引來股東不滿，尚潔梅指出，去年 12 月 21 日，大同前董事長林蔚山主持董事會決議，投資 23 億元建置台南七股漁光特區的太陽能電廠；今年 2 月 1 日，董事會再通過第二階段太陽能相關投資，累積將在七股建置 120MW 的太陽能電廠。

尚潔梅指出，大同沒有取得台南七股的地主、養殖戶、市府、台電、經濟部能源局和環保署同意，董事會就決議在七股投資一期、二期太陽能電廠，從頭到尾都是假投資案，增資理由根本不存在，證期局應該依法退件，且徹查董事會決議過程是否涉及刑責，移送檢調偵辦。

台南海岸資源促進會的會長陳皇州和 20 多位養殖戶今日到大同抗議，陳皇州指出，七股是黑面琵鷺在世界上最大的度冬棲息地，大同沒有經過環評，沒有在七股舉辦說明會，沒有和養殖戶溝通對話，就要辦理現金增資在七股設置太陽能電廠，養殖戶絕對無法接受。

陳皇州表示，七股沿海養殖面積約 1200 公頃，半數以上居民從事養殖相關產業；光電業者以 1 年 30 萬元租金搶租魚塭種電，比一般租金高了近 10 倍，養殖戶反而租不到地，更擔心汙染破壞生態，文蛤養不活。

陳皇州強調，太陽能電廠可能破壞生態，養殖戶和環保團體都極力反對在七股設置；20 多名養殖戶在大同公司高喊「反種電！要生存！大同公司踹共！」，且用文蛤扔擲象徵大同電廠的看板表達反對立場，一行人隨後再到證期局遞送陳情書。

大同今年第 1 季財報出爐，首季營收 166.21 億元，毛利率 6.91%，營益率 - 10.94%，本業虧損逾 18 億元，加上精英 (2331-TW) 、華映 (2475-TW) 、綠能 (3519-TW) 、尚志 ( 3579-TW)、福華 (8085-TW) 等公司虧損，首季每股虧損 0.34 元。

大同因應台南七股興建太陽能電廠資金需求，擬辦理現增，先前在 5 月 8 日送件申請，但在 5 月 21 日遭停止申報生效，6 月 6 日在完成補件後，重新起算申報生效日，若無重大異常情事，屆滿 12 個營業日申報生效。

大同股東會預計 6 月 27 日召開，預期包括經營權、現金增資、資產開發、太陽能事業的布局等議題，仍將引爆公司派與市場派之間的戰火，股東會前，股東持續前往證期局陳情，希望退回大同的現增案。