NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈美人魚泳裝免費玩　飯店消暑提案「粽」情到家扶　溫馨「粽」香8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈FED升息一碼〉Fed僅調升超額準備金率20基點

鉅亨網2018/06/14 16:51
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國聯準會 (Fed) 在 13 日宣布將聯邦基金利率上調 25 個基點至 1.75% 至 2.00% 區間，但只上調超額準備金率 20 個基點至 1.95%，儘管聯準會主席鮑威爾表示這只是技術性調整，分析師認為，聯準會可能沒辦法如預期幅度進行縮表，並有機會提前終止縮表政策。

根據規定，商業銀行及存款性金融機構須在中央銀行存放一定金額的法定準備金，這些準備金即為聯邦基金，而實際準備金高於法定準備金的部分，叫做超額準備金，央行支付超額準備金的利率被稱之為超額準備金利率 (interest rate on excess reserves，IOER)。

IOER 被視為聯邦基金利率的頂點，而隔夜附賣回交易利率 (overnight reverse repo programme，RRP) 則為底線，從 2015 年下旬聯準會開始實施貨幣政策正常化以來，聯邦基金有效利率 (Effective Fed Funds Rate) 大多時候約比 IOER 低 10 個基點，但在今年，差距已縮小至 5 個基點，此差距縮小為聯準會決定只提升 IOER 20 個基點的原因之一。

聯邦基金利率越來越接近頂端上限
聯邦基金利率走廊持續走高

聯準會在 13 日的補充聲明中指出：「將超額準備金利率訂在低於聯邦基金有效利率目標範圍的頂部 5 個基點，旨在確保聯邦基金市場的 [交易利率] ，是在聯準會的目標範圍內。」

聯準會透過控制在聯邦基金市場的資金，以控制聯邦基金有效利率，若它想提升利率，則會出售存放在商業銀行的國債，若要降低利率，則會從銀行購買美債，將資金推向市場。

聯準會在 2009 年開始實施量化寬鬆政策，因而大量購債，但從去年開始，聯準會計畫縮減資產負債表，截至 6 日，聯準會持有的總資產已從約 4.5 兆美元下降至 4.32 兆美元。

許多分析師認為，包含 BMO 金融集團首席經濟學家 Michael Gregory 在內，聯邦基金利率的提升反應出美債大量的發行，因此一些資本轉向流入附賣回交易市場，而不進入聯邦基金市場。

美銀美林的利率策略師 Mark Cabana 表示，這可能進一步暗示聯邦基金市場的準備金正在減少，聯準會的縮表計畫可能會提前告一段落。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字聯準會fed升息fedfed縮表afp美國headline
騰訊與農行、郵儲銀行簽合作...〈全聯強打生鮮牌〉謝健南證...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan