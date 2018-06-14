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藍營議員指林佳龍出國超越胡志強　市府：行程重複計算

記者柳榮俊／台中報導2018/06/14 17:14
▲市府指議員將林佳龍同一出訪行程重複計算，錯誤資訊（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.6.14)
▲市府指議員將林佳龍同一出訪行程重複計算，錯誤資訊（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.6.14)

台中市長林佳龍今(14)日率團前往日本東京宣傳台中花博，國民黨議員楊正中、顏莉敏指出，日前市府新聞局長卓冠廷曾公開對記者說，市長林佳龍出訪次數不會超越前胡市長。經統計，林佳龍上任4年來共出國17次，超過前市長胡志強15次的紀錄，對林佳龍頻頻出國有諸多質疑？卓冠廷則表示，議員提供的數字，故意將林市長同一出訪行程重複計算，用錯誤數字誤導大眾。

楊正中、顏莉敏表示，根據市府提送市長林佳龍出國支出的專案報告，統計至106年底核銷完畢的經費，市長林佳龍及其所屬人員共花了783萬6797元的市民公帑出國，這還不包括今(107)年市長去新加坡、以色列、韓國、墨西哥、日本等國家的經費。

楊正中說，日前市政府曾表示「林市長次數不會超越胡市長」，林佳龍市長今訪日本已是任內第17次出國，早就超越胡市長4年出訪15次。

顏莉敏說，林佳龍市府遇到問題總愛拿前朝出來「救援」，面對出國次數過多的質疑，信誓旦旦說不會比胡志強多，面對質疑就搬出前朝「救援」，這次踢到鐵板，是不是蔡總統要以「假新聞」為由「關卓局長三天」了。


▲市府指議員將林佳龍同一出訪行程重複計算，錯誤資訊（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.6.14)

卓冠廷表示，台中至日本東京定期的直飛航線今日首飛，這是台中的大喜事，不僅可以節省市民的時間，也可以帶來日本觀光客，為台中花博再添助力；而且經查，議員提供給媒體的數字，故意將林市長同一出訪行程重複計算，刻意膨脹林市長出國次數，用錯誤次數誤導大眾，台中在辦喜事，部分民代卻用錯誤資訊在潑糞，市民應該會很遺憾。

卓冠廷也說，秘書處所編列的市長及府本部出國旅費預算，自林佳龍上任後，已從胡前市長時期最高每年1200萬元，逐年降低至780萬元，僅有胡前市長的三分之二；他也說，市長歷來出國都為台中市達成多項城市交流，並增進國際能見度，對接下來台中市舉辦的花博與東亞青奧都有很大的幫助。

關鍵字林佳龍台中花博出國東京
生產區設置太陽能場　養殖漁民反對新北筍王爭霸戰　新店區陳能恭奪冠

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