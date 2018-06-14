新北筍王爭霸戰　新店區筍農陳能恭奪冠

「新北市健康三寶」之一的綠竹筍正值產季，一年一度的新北筍王爭霸戰今(14)天登場，來自全市14個區、70位筍農齊聚市府一較高下，經過激烈的評比，最後由新店區的筍農陳能恭脫穎而出，奪得筍王寶座，7月7日將在台北希望廣場的展售會上頒獎。

新北市農業局表示，綠竹筍的品質要內外兼具，外在就是「外觀色澤」要美，)內在就是「柔嫩度」、「糖度」，好的綠竹筍外觀要「白、彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，千萬不能「出青」，才是品質最好的「上筍」，此項目佔評分的50%。