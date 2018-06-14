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新北筍王爭霸戰　新店區筍農陳能恭奪冠

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/14 17:14
▲新北筍王爭霸戰今天登場，最後由新店區的筍農陳能恭（左）奪得筍王寶座。（圖／新北市農業局提供）
▲新北筍王爭霸戰今天登場，最後由新店區的筍農陳能恭（左）奪得筍王寶座。（圖／新北市農業局提供）

「新北市健康三寶」之一的綠竹筍正值產季，一年一度的新北筍王爭霸戰今(14)天登場，來自全市14個區、70位筍農齊聚市府一較高下，經過激烈的評比，最後由新店區的筍農陳能恭脫穎而出，奪得筍王寶座，7月7日將在台北希望廣場的展售會上頒獎。

新北市農業局表示，綠竹筍的品質要內外兼具，外在就是「外觀色澤」要美，)內在就是「柔嫩度」、「糖度」，好的綠竹筍外觀要「白、彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，千萬不能「出青」，才是品質最好的「上筍」，此項目佔評分的50%。

除了外在，綠竹筍的內在還必須又嫩又甜，利用「硬度計」及「糖度計」測量柔嫩度及甜度，讓科學數據說話，公平競爭，兩個項目各佔25%。綜合各項目評比結果，才能選出真正的「新北筍王」。

經過一連串激戰，共選出10位優良獎、6位季軍、3位亞軍、美筍王、甜筍王及全場總冠軍，其中新店區的筍農陳能恭打敗眾家好手，奪得「新北筍王」的寶座，美筍王為新店區的張慶隆，甜筍王為五股區的陳許春綢。

農業局長李玟表示，目前正是新北綠竹筍盛產期，想要買好吃新北健康三寶綠竹筍，八里區及五股區農會營運的兩個綠竹筍晨間直銷中心已經開市，三峽五寮商圈大街也在正午時間有綠竹筍交易市集，而其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮、最優質的綠竹筍，民眾如果想要選購，可洽詢各產區農會。

關鍵字綠竹筍新北筍王陳能恭健康三寶
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