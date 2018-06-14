台塑化：貿易戰影響經濟 原油Q4跌到66美元

由於歐洲北海油田今年上半年進行年度大修，每天產量由325萬桶降到280萬桶。這三大產油區合計每天減產135萬桶，剛巧此時又是北半球的用油旺季，因此推升第2季油價每桶達70餘美元高價。

若從美國原油產量來看，美國原油去年5月平均每天生產915萬桶，今年5月已高達平均每天1062萬桶；頁岩油部分，去年5月全美僅720口油井，今年5月已增加到860口油井，但更重要的是這些原油運到港口或煉油廠的運輸管線計畫還未完成，預計明年底才可能完工，否則以美國的能力，每天產1100萬桶原油是輕而易舉的事。

至於下半年原油逐季降價，陳寶郎分析，主要是經濟機構預測全球今年經濟成長約3.8%到3.9%，但是川普最近為了稅與反傾銷的問題，與重要貿易伙伴相處不佳，有可能引發貿易戰影響經濟成長，自然會影響用油量，估計原油價會逐季降至第3季的每桶70美元，第4季每桶66美元。（編輯：鄭雪文）1070614