NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈美人魚泳裝免費玩　飯店消暑提案「粽」情到家扶　溫馨「粽」香8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

台塑化：貿易戰影響經濟 原油Q4跌到66美元

中央社2018/06/14 17:03
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北14日電）國際油價高檔震盪，台塑石化董事長陳寶郎表示，根據國際情勢和油價走勢推估，第3季布蘭特原油估計平均每桶70美元，第4季會降到每桶66美元，主要是貿易戰影響經濟成長。

陳寶郎今天下午在股東會後告訴媒體，第3季布蘭特原油每桶平均約70美元，比第2季的75美元逐漸下降。

由於歐洲北海油田今年上半年進行年度大修，每天產量由325萬桶降到280萬桶。這三大產油區合計每天減產135萬桶，剛巧此時又是北半球的用油旺季，因此推升第2季油價每桶達70餘美元高價。

若從美國原油產量來看，美國原油去年5月平均每天生產915萬桶，今年5月已高達平均每天1062萬桶；頁岩油部分，去年5月全美僅720口油井，今年5月已增加到860口油井，但更重要的是這些原油運到港口或煉油廠的運輸管線計畫還未完成，預計明年底才可能完工，否則以美國的能力，每天產1100萬桶原油是輕而易舉的事。

至於下半年原油逐季降價，陳寶郎分析，主要是經濟機構預測全球今年經濟成長約3.8%到3.9%，但是川普最近為了稅與反傾銷的問題，與重要貿易伙伴相處不佳，有可能引發貿易戰影響經濟成長，自然會影響用油量，估計原油價會逐季降至第3季的每桶70美元，第4季每桶66美元。（編輯：鄭雪文）1070614

宏碁智慧佛珠 跨界上海時尚伸展洪耀福：若我是林為洲 一定...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan