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中央社

宏碁智慧佛珠 跨界上海時尚伸展台

中央社2018/06/14 17:02
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北14日電）電腦品牌廠宏碁推出的智慧佛珠引發熱烈迴響，成為跨足文創產業的代表作，近期更攜手台灣新銳服裝設計師張暘，登上2018秋冬上海高級訂製週伸展台。

宏碁指出，張暘於6月3日晚間在上海著名的高級訂製體驗中心「外灘22號」發表最新高級訂製服，其中多款高級訂製服裝皆搭配宏碁智慧佛珠亮相，突顯宏碁的智慧佛珠已不限於宗教市場，更能以精品配件之姿登上時尚伸展台。

宏碁資訊產品創新周邊產品事業總處長鍾逸鈞說，一件高級訂製服的製作過程往往需投入上百個鐘頭，而宏碁智慧佛珠的研發設計，無論功能與外型甚至包裝，皆經過以使用者為中心的縝密設計，和高級訂製服是絕佳配搭。

鍾逸鈞指出，宏碁希望將佛珠在現代人生活中的各種使用情境，帶到消費者眼前，讓使用者看見除了純宗教範疇外，佛珠的用途可以非常廣泛。

宏碁智慧佛珠採用木材製作，搭配經文念誦記錄功能，可將功德數據化，透過生活修行App雲端迴向給親友，提供社群平台與群組互動功能，另也兼具健康追蹤、熱量分析、睡眠監測、來電提示等功能。

宏碁智慧佛珠於2018年台北國際電腦展（Computex）中，拿下消費科技類的最佳產品獎（Best ChoiceAward）。（編輯：趙蔚蘭）1070614

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