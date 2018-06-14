忽視雙性人人權 衛福部內政部遭糾正

（中央社記者謝佳珍台北14日電）監察院調查發現，衛生福利部與內政部對於雙性人沒有任何有意義的資料統計，也沒有主動進行研究，對雙性人出生後性別登記、是否需要醫療手術等，都視而不見，今天通過糾正。

負責調查雙性人人權問題的監察院副院長孫大川、監察委員高鳳仙下午召開記者會表示，聯合國資料顯示，雙性人（天生性器官或染色體等性特徵不符合典型的男性或女性）人口約占0.05%到1.7%，以此推估，台灣可能有40萬雙性人，但政府並無雙性人人權措施。

孫大川表示，雙性人並非聞所未聞，過去都曾有媒體報導，不過，政府對雙性人權利保障與保護，都沒有形成政策，所以這次通過糾正衛福部與內政部，給予嚴厲要求。