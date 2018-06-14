NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈美人魚泳裝免費玩　飯店消暑提案「粽」情到家扶　溫馨「粽」香8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

兩岸關係 薄瑞光：美關切北京欺凌台灣

中央社2018/06/14 17:08
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）兩岸關係陷入僵局。前美國在台協會主席薄瑞光表示，總統蔡英文已展現創意和耐心，但北京並未讓步。他說，美國國會與行政部門近來反映了對北京欺凌台灣的關切。

於2006年到2016年擔任美國在台協會（AIT）主席的薄瑞光（Raymond Burghardt）接受中央社專訪，被問及兩岸如何重啟對話時表示，最明顯的答案還是跟過去一樣的答案，兩岸需展現創意、彈性與耐心。蔡總統已展現某種程度的創意與耐心，而且務實、小心謹慎地處理兩岸關係，但北京並沒有妥協。

他指出，美國國會與行政部門近來也反映了對北京欺凌台灣的關切。美國國會近期通過的台灣旅行法等法案，即是美國針對台灣受到北京不合理待遇的反應。

不過，他也說，台灣旅行法是美國國會的想法，美國總統川普（Donald Trump）已簽署；美國行政部門有決定權，不論是否有相關法案，如果有需要的話，美國政府就會派遣官員來台訪問。

薄瑞光說，以他過去擔任AIT主席的經驗來看，台美官員互訪不會只為了象徵性的意義，而是為了完成實質工作。他認為，如果美國官員來訪有助解決美台雙邊的議題或有助美台關係進展，訪問才會成行。

他說，美國不會為了刺激中國，而派官員來台訪問。即便中國會抗議，美國還是會出售武器給台灣、派遣官員來訪等，「因為這樣做是正確的」。

此外，關於兩岸議題，薄瑞光表示，兩岸關係目前的問題是彼此缺乏互信；若要打破僵局、找到解決的方法，兩岸需要重啟過去低調進行的溝通，兩岸都知道溝通管道在哪裡，但就目前情況來看，他認為北京無意重啟這樣的溝通管道。（編輯：李淑華）1070614

洪耀福：若我是林為洲 一定...文大宿舍惹議 洪耀福勸侯友...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan