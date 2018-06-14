兩岸關係 薄瑞光：美關切北京欺凌台灣

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）兩岸關係陷入僵局。前美國在台協會主席薄瑞光表示，總統蔡英文已展現創意和耐心，但北京並未讓步。他說，美國國會與行政部門近來反映了對北京欺凌台灣的關切。

於2006年到2016年擔任美國在台協會（AIT）主席的薄瑞光（Raymond Burghardt）接受中央社專訪，被問及兩岸如何重啟對話時表示，最明顯的答案還是跟過去一樣的答案，兩岸需展現創意、彈性與耐心。蔡總統已展現某種程度的創意與耐心，而且務實、小心謹慎地處理兩岸關係，但北京並沒有妥協。

他指出，美國國會與行政部門近來也反映了對北京欺凌台灣的關切。美國國會近期通過的台灣旅行法等法案，即是美國針對台灣受到北京不合理待遇的反應。