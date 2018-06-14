洪耀福：若我是林為洲 一定脫黨參選

林為洲說，洪耀福指稱中國國民黨新竹縣長提名是「假提名真禮讓」，這種傳言甚囂塵上，希望不是真的。他會堅持下去，因為這是制度之爭，會努力到8月27日參選人正式登記前，如果經過全民調，他的民調勝出，會爭取黨中央「把徵召換成我」，如果民調結果輸了，就全力輔選。

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北14日電）民主進步黨秘書長洪耀福今天說，國民黨提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長是「假提名真禮讓」；他如果是立委林為洲，一定脫黨參選，林為洲被粗暴做掉，哭有什麼用。

國民黨內多人表態參選新竹縣長，包括立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋；國民黨中常會昨天通過提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，對上國民黨出走的民國黨主席徐欣瑩與前新竹縣長鄭永金之子鄭朝方。不過，國民黨立委林為洲對黨的決定，情緒激動，盼國民黨回頭。

洪耀福今天與媒體茶敘指出，新竹縣還有變數，國民黨主席吳敦義原本堅持全民調，突然大轉彎，否決過去主張，突然徵召楊文科，「這一定有很大的力量逼迫吳敦義去改變」。

洪耀福說，楊文科要記住前國民黨主席朱立倫所講的「沒有登記前都有變數」；地方傳聞很多，認為吳敦義是「假提名真禮讓」，最後會讓給徐欣瑩，這牽涉到吳敦義與妙天禪師的默契，吳敦義在爭取妙天對他2020年選總統的支持，妙天對科技界影響力很大，牽涉到募款、資源、人力、物力調度。

洪耀福指出，楊文科年紀大，屬傳統公務員、較沒有知名度、較沒有魅力，與清新的鄭朝方在形象上形成很大的反差，民進黨選對會共同召集人林錫耀昨天在民進黨中常會就有報告，新竹縣國民黨這樣的亂局，讓鄭朝方的勝選機會很大。

洪耀福說，這樣的波折，對林為洲支持者也很不公平，國民黨透過黑白兩道的人正在疏通林為洲；對林為洲而言，這是政治生命很大的挫敗與挑戰，林為洲如果這樣吞下去，以後政治生命很難走，連立委都沒有了。

「如果我是林為洲，我一定脫黨參選，因為正當性很強」，洪耀福表示，林為洲脫黨，若4個人選，未必沒有勝選機會，「政治人物的膽識就是考驗在這時候，你敢不敢嘛」。

他說，國民黨內不乏支持林為洲的力量，如果沒有匯聚支持的力量，就投降了，政治生命很難走下去，支持者會瞧不起這樣的政治人物；如果光明正大做民調，民調輸，人家當然沒話講，「但你真的是被做掉的，而且是被很粗暴地做掉，只會在那邊哭有什麼用」。（編輯：林興盟）1070614