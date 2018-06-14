暑假何處去？美人魚泳裝免費玩　親子飯店消暑四大提案

暑假即將到來，想帶小朋友一起度假去，在周末假日來趟消暑小旅行，國內多家飯店推出暑期住房優惠方案，提供免費道具讓大小朋友扮演美人魚同樂，或是在海邊享受陽光和沙灘，感受悠閒的海島風情。



▲飯店同時推出「美人魚下午茶」消暑甜品。（圖／凱達大飯店）

近期露天泳池才正式完工的凱達大飯店，推出「 FUN 肆玩暑假」住房專案，房客可免費使用泳池及造型泳圈獨角獸、美人魚尾巴等道具，同時推出「美人魚下午茶」消暑甜品。



▲君品酒店推出暑假限定小豬探險·泡沫一夏住房專案。（圖／君品酒店）



▲客房內還有小朋友專屬的遊戲帳篷。（圖／君品酒店）

君品酒店推出暑假限定「小豬探險·泡沫一夏住房專案」，包含雲軒西餐廳自助早餐、遊戲房免費使用及特展票券 2 張，客房內還有小朋友專屬的遊戲帳篷，「小豬探險」專案可另享造型吸睛、美味可口的粉紅小豬迎賓甜點，「泡沫一夏」專案則贈送可全家一同玩樂的黃色小鴨釣鴨樂一組。



▲澎湖福朋喜來登酒店針對親子旅遊推出特惠， 12 歲以下兒童自助早、晚餐一律免費招待。（圖／澎湖福朋喜來登酒店）



▲到海邊享受陽光和沙灘，感受悠閒的海島風情。（圖／澎湖福朋喜來登酒店）

位在澎湖的澎湖福朋喜來登酒店則針對親子旅遊推出特惠， 12 歲以下兒童自助早、晚餐一律免費招待， 6 月 24 日前預訂還可享暑期假日不加價優惠、每晚 500 元折價的預購優惠。



▲花蓮理想大地館內本身就是個生態公園，並有生態導覽服務。（圖／花蓮理想大地）



▲飯店推出主題桌遊室、兒童電動車遊戲場、兒童信心釣魚池等，增加與家人的歡樂互動。（圖／花蓮理想大地）

若想遠離都市塵囂，那就到花蓮享受好山好水吧！花蓮理想大地 6 月 15 日前推出暑假優惠住房專案，館內除了有生態導覽、手沖咖啡等套裝遊程外，另推出主題桌遊室、兒童電動車遊戲場、兒童信心釣魚池等，增加與家人的歡樂互動，夏季限定版的「夏季大三角」草原觀星活動也於 6 月展開。

