新北官員疑幫侯友宜關說？蘇貞昌批非常不當

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日出席「新莊地藏庵文武大眾爺祭典」，並參加喊班的活動；針對台北市議員踢爆新北市政府的官員，幫國民黨新北市長參選人侯友宜關說文大的宿舍案，蘇貞昌認為，「非常不當，也嚴重違法！」

蘇貞昌受訪時表示，侯友宜已經辭職了，竟然為了他的私事、房事，讓新北市政府的高官去北市府來關說，非常不當，也嚴重違法；另侯友宜接受專訪時，將對手蘇貞昌類比為槍擊要犯，外界質疑是不是在抹黑？蘇貞昌則回應，這個非常不當，選舉不必這樣。

▲蘇貞昌今日在立委吳秉叡、新北市議員賴秋媚、鐘宏仁、陳科名的陪同下，出席「新莊地藏庵文武大眾爺祭典」。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.14）