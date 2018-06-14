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新北官員疑幫侯友宜關說？蘇貞昌批非常不當

記者陳志仁／新北報導2018/06/14 17:20
▲蘇貞昌今日與新北市議會議長蔣根煌（左一）聯袂出席「新莊地藏庵文武大眾爺祭典」的活動。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.14）
▲蘇貞昌今日與新北市議會議長蔣根煌（左一）聯袂出席「新莊地藏庵文武大眾爺祭典」的活動。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.14）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日出席「新莊地藏庵文武大眾爺祭典」，並參加喊班的活動；針對台北市議員踢爆新北市政府的官員，幫國民黨新北市長參選人侯友宜關說文大的宿舍案，蘇貞昌認為，「非常不當，也嚴重違法！」

蘇貞昌受訪時表示，侯友宜已經辭職了，竟然為了他的私事、房事，讓新北市政府的高官去北市府來關說，非常不當，也嚴重違法；另侯友宜接受專訪時，將對手蘇貞昌類比為槍擊要犯，外界質疑是不是在抹黑？蘇貞昌則回應，這個非常不當，選舉不必這樣。

▲蘇貞昌今日在立委吳秉叡、新北市議員賴秋媚、鐘宏仁、陳科名的陪同下，出席「新莊地藏庵文武大眾爺祭典」。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.14）

蘇貞昌今日在立委吳秉叡、新北市議會議長蔣根煌、副議長陳文治，及新北市議員賴秋媚、鐘宏仁、陳科名、議員參選人張志宏、施嘉榮、胡世和的陪同下，一起出席「新莊地藏庵文武大眾爺祭典」，並參加喊班活動，一到場就被熱情的參拜民眾包圍，高喊衝衝衝口號，還爭相與蘇貞昌合照。

蘇貞昌表示，文武大眾老爺祭典擁有悠久歷史，對新莊人來說相當重要，除了祈求國泰民安，並參加特有的「喊班」儀式迎請「文武大眾老爺」外，更稱讚新莊地藏庵主委林俊德在當年921大地震時，盡心盡力救災，有著如菩薩救苦救難的心；更期待過去當縣長的經驗，加上這些年的歷練，順利在11月24日當選市長。

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