憂鬱婦跳魚池輕生　警百米穿越障礙救援

患有精神疾病的老婦人想要跳魚池輕生，老婦人的兒子報警尋求協助，楊梅分局埔頂派出所副所長陳水松、警員湯凱翔到現場之後，用跑百米的速度穿越比人高的草叢，好不容易趕到魚池邊才終於阻止了一件憾事發生。
楊梅警方在今(14)日上午10時35分左右，接獲新屋區埔頂路2號魚池有人要跳池輕生，員警立即驅車趕往，抵達後聽聞魚池右側有人急促呼喊，員警立即尋聲以百米速度跑去，為求能立即抵達，途中更不懼危險，穿越比人還高的草叢，經由熱心民眾指引，於魚池側邊便道順利找到這位患有精神疾病的輕生老婦人。
經員警不斷的循循善誘及勸誡，終將該婦勸離池塘，經了解，這名巫姓老婦人（70歲，有多年幻聽幻覺的精神病史），最近又有發作跡象，今天早上兒子發現母親情況不對，獨自一人外出，就尾隨其後，卻發現老媽媽走到了魚池邊，欲翻過魚池護欄輕生，他情急想抓住母親，但無力將其拉離危險，呼喊民眾幫忙報警，直至員警到場協助及安撫情緒，才將其母勸離危險區，員警隨即護送2人返家。
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