憂鬱婦跳魚池輕生　警百米穿越障礙救援

患有精神疾病的老婦人想要跳魚池輕生，老婦人的兒子報警尋求協助，楊梅分局埔頂派出所副所長陳水松、警員湯凱翔到現場之後，用跑百米的速度穿越比人高的草叢，好不容易趕到魚池邊才終於阻止了一件憾事發生。

楊梅警方在今(14)日上午10時35分左右，接獲新屋區埔頂路2號魚池有人要跳池輕生，員警立即驅車趕往，抵達後聽聞魚池右側有人急促呼喊，員警立即尋聲以百米速度跑去，為求能立即抵達，途中更不懼危險，穿越比人還高的草叢，經由熱心民眾指引，於魚池側邊便道順利找到這位患有精神疾病的輕生老婦人。