NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈美人魚泳裝免費玩　飯店消暑提案「粽」情到家扶　溫馨「粽」香8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

憂鬱婦跳魚池輕生　警百米穿越障礙救援

記者李春台／桃園報導2018/06/14 17:21
更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

患有精神疾病的老婦人想要跳魚池輕生，老婦人的兒子報警尋求協助，楊梅分局埔頂派出所副所長陳水松、警員湯凱翔到現場之後，用跑百米的速度穿越比人高的草叢，好不容易趕到魚池邊才終於阻止了一件憾事發生。

楊梅警方在今(14)日上午10時35分左右，接獲新屋區埔頂路2號魚池有人要跳池輕生，員警立即驅車趕往，抵達後聽聞魚池右側有人急促呼喊，員警立即尋聲以百米速度跑去，為求能立即抵達，途中更不懼危險，穿越比人還高的草叢，經由熱心民眾指引，於魚池側邊便道順利找到這位患有精神疾病的輕生老婦人。

經員警不斷的循循善誘及勸誡，終將該婦勸離池塘，經了解，這名巫姓老婦人（70歲，有多年幻聽幻覺的精神病史），最近又有發作跡象，今天早上兒子發現母親情況不對，獨自一人外出，就尾隨其後，卻發現老媽媽走到了魚池邊，欲翻過魚池護欄輕生，他情急想抓住母親，但無力將其拉離危險，呼喊民眾幫忙報警，直至員警到場協助及安撫情緒，才將其母勸離危險區，員警隨即護送2人返家。

 

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字輕生魚池楊梅分局埔頂所
新北官員疑幫侯關說？蘇批非常不當端午遊墾丁　客運車輛整備完成待命

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan