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臉書子公司IG將青出於藍？看看分析師怎麼說

鉅亨網2018/06/14 17:18
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臉書 Facebook (FB-US) 旗下的 Instagram (IG) 應用佔整體營收約 10%，但分析師認為未來 IG 的佔比會逐漸增加。

KeyBanc 分析師 Andy Hargreaves 提道，IG 2019 年營收有望突破 100 億美元，至 2020 年達 220 億美元。

Hargreaves 認為，目前大約 8 億用戶的 IG 有望年底前突破 11 億用戶關卡。臉書目前全球用戶達 22 億人，而谷歌 (GOOGL-US) 的 YouTube 用戶達 18 億人。

美國智庫皮尤研究中心 (Pew) 指出，現今的年輕人有 72% 使用 IG，而使用臉書的只佔 51%。該份調查中，臉書的使用佔比僅只達 51%，較 3 年前的 71% 下滑許多。市場人士分析，臉書的客群可能有「老化」的危機，但也未必影響獲利，因上班族的可挪用資金往往比學生多。

臉書使用率在青少年客群跌至第四 / 圖：Pew
臉書使用率在青少年客群跌至第四 / 圖：Pew

在使用時間上，IG 使用者平均每日使用 32 分鐘，而臉書的用戶只達 27 分鐘。競爭對手 Snapchat (SNAP-US) 的用戶平均每日在應用花上 30 分鐘。

對於 IG 的臉書營收佔比，Hargreaves 認為 IG 在 2018 年可佔臉書約 27% 營收之多，並於 2 年內翻倍成 58%。

此外，Piper Jaffray 的調查發現，Snapchat 年輕用戶佔比從 2017 年的 47% 下跌至 45%，而 IG 的用戶從 24% 上升至目前的 26%。Piper Jaffray 分析師 Sam Kemp 提道，IG 的用戶品牌創建比 Sanpchat 來得好一些，而廣告收入也有較大的效益及共鳴，並把臉書目標價調至 210 美元。

臉書股價週三 (13 日) 收盤上漲 0.0052% 以 192.41 美元作收。

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