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嘉市豪大雨　市府呼籲民眾提早防範

記者吳晉輝／嘉義報導2018/06/14 17:24
▲嘉市豪大雨記者會。（圖／嘉市府提供 , 2018.06.14）
▲嘉市豪大雨記者會。（圖／嘉市府提供 , 2018.06.14）

針對豪大雨即將來襲，嘉義市長涂醒哲14日與相關局處在市府記者室召開「預防豪大雨記者會」，市府各單位已完成各項防汛整備作業，由市府工務處、消防局、環保局、東、西區公所等單位報告市府因應此次豪大雨防範作為，並請民眾預作準備，移除側溝隔渣蓋板上的塑膠墊片，以利通水順暢。

消防局長蘇耀星表示，氣象局警示預測此次屬於「大雨等級」(3個小時內超過50公釐)，雨勢有點逆時針上來，由屏東、高雄、台南一路往上，先到嘉義縣，再到嘉義市。消防局會隨時做監測，防災水路要打通，所有阻塞要清通，包含排水溝及所有大、小水溝，不只此次梅雨系統，包含颱風都要像這樣的整備，這就是最好的防災。　　　

工務處長李建賢表示，此次工務處防汛整備已就位，各抽水站、移動式抽水機及地下道抽水設備都已完成檢查與測試，設備必要時可發揮功能。李處長也提醒市民，防汛沙包可向「後湖抽水站」索取；居家附近積、淹水或側溝阻塞可電聯市府水利工程科與環保局處理。李處長也談到，市民也可透過手機APP、網路下載「嘉義市水情」，隨時監控鄰近區域豪大雨降雨情形與河川排水位(嘉義市總計12個監測點)。

李建賢強調，請市民在豪大雨期間，移除隔渣蓋板上的塑膠、鐵製墊片，讓地面雨水順利流入雨水溝中。側溝的隔渣蓋板上加蓋塑膠、鐵製墊片雖可防止臭味飄出，但降雨時，也容易造成區域小局部淹水，嚴重影響通水斷面。或有些市民私設斜坡道，未預留通水孔，影響原有洩水功能。

環保副局長蕭令宜表示，本周一環保局已經全面總動員，巡視嘉市主要道路與易淹水區域總計77處，動員清溝班、掃路班及機動人員計315人次(日)及83車次，市區 4個區域清溝班36位同仁，每班負責區域內19到22個里。也要拜託民眾，打掃清潔住家四周落葉及垃圾，避免下雨時堵塞排水口。

以下事項敬請市民朋友多加注意：

防汛沙包索取：

可至本市忠孝路牛稠溪橋旁右側之「後湖抽水站」向管理人員(林先生、手機0933-356-878)登記後領取。

積淹水通報方式：

如有積淹水情形，上班時間請撥打本府工務處水利工程科電話05-2162988。

環保局清潔隊電話05-2251775/嘉義市政府陳情話務中心2254321轉5通報側溝清淤，將儘速派員前往處理。緊急狀況需救援，請撥119、110

水情影像監控：

可於智慧型手機於App store輸入產品名稱「嘉義市水情」下載觀看，即時水情影像或氣象資料。https://goo.gl/icq2b9

關鍵字記者會豪大雨沙包
端午遊墾丁　客運車輛整備完成待命台中直飛東京　林佳龍宣傳花博

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