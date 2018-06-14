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政治

特偵組疑濫權羈押邱義仁　陳師孟申請調查

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/14 17:28
▲監委陳師孟 14 日表示，針對安亞專案，特偵組疑將實質案情及偵查結果屢屢外洩於媒體，恐違反偵查不公開原則、與觸犯國家機密保護法，因此他申請自動調查。（圖／NOWnews資料照 ）
▲監委陳師孟 14 日表示，針對安亞專案，特偵組疑將實質案情及偵查結果屢屢外洩於媒體，恐違反偵查不公開原則、與觸犯國家機密保護法，因此他申請自動調查。（圖／NOWnews資料照 ）

前總統陳水扁政府時期，國安會前祕書長邱義仁與外交部前次長高英茂，被控利用執行機密外交「安亞專案」名義，詐領經費 50 萬美元，特偵組依違反《貪污治罪條例》，將邱義仁及高英茂等人提起公訴，不過最後無罪定讞。監委陳師孟今　( 14 )　日表示，當時偵查期間，特偵組疑將實質案情及偵查結果屢屢外洩於媒體，恐違反偵查不公開原則、與觸犯國家機密保護法，因此他申請自動調查。

監院指出，2003 年外交部與總統府國安會為鞏固我國於「世界貿易組織」( WTO ) 之權益，執行機密外交「安亞專案」。特偵組明知案情屬極機密範疇，卻認邱義仁與高英茂係為詐騙公款、捏造此案。

監院表示，儘管證人與證據均對嫌疑人有利，卻仍以「貪污罪」聲押邱義仁，並起訴邱、高兩人。偵查期間並疑將實質案情及偵查結果屢屢外洩於媒體，造成輿論審判。為了解特偵組是否違反偵查不公開原則與觸犯國家機密保護法，及有無濫權羈押、起訴等情事，陳師孟申請自動調查。

陳師孟表示，特偵組是否於政黨輪替後因求功心切，罔顧台灣之國家利益與國際處境，將偵查結果透露媒體？是否故意無視於昭昭證據，卻執意對無辜之人濫行羈押、起訴、與上訴，致有明顯枉法濫權？實有詳予探究及了解之必要。

關鍵字監委陳師孟邱義仁高英茂安亞專案
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