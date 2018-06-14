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NSO開場曲咿嚕唵 排灣族歌謠改編首演

中央社2018/06/14 17:19
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者魏紜鈴台北14日電）NSO總監系列1905和一千零一夜音樂會6月登場，其中由作曲家李元貞改編排灣族歌謠的管弦樂開場曲目「咿嚕唵」，竟讓NSO總監呂紹嘉驚呼：「痛苦！」

國家交響樂團（NSO）6月舉辦兩場音樂會，「1905」音樂會與「一千零一夜」音樂會，由音樂總監呂紹嘉親自指揮，今天舉行宣告記者會，介紹兩場音樂會的曲目各具巧思、名作齊放，其中「咿嚕唵」和「勇士情歌」分別由作曲家李元貞和林京美改編於當天首演。

「咿嚕唵」（排灣語iluwan意即思念女友之歌）由李元貞改編排灣族歌謠，李元貞說明，收集的12首古調來自好幾個座落於屏東三地門鄉、來義鄉的部落，其中iluwan古調旋律優美，具體呈現排灣文化氣質中抒情婉約的一面，這樣的情感也是她想忠實呈現的。

李元貞指出，交響樂團本身有深厚傳統和實作經驗，這次是跨領域跨音樂族群的實驗，「如何用管弦樂法來模擬排灣族群族語的語音特色」，還有雖然可透過中文翻譯理解情歌內容，但要利用管弦樂本身的音樂象徵系統，來傳達情歌歌詞的意義，是一大挑戰。

李元貞向媒體透露，此曲在排練時因音準與西洋音樂系統並不一致，大家顯得不適應、不習慣。呂紹嘉聽聞也坦言，確實在這次排練時「滿痛苦的，甚至觀眾聽到可能會以為音不準」。

「其實這就像兩個個性不合的人，互有矛盾的地方。」李元貞受訪表示，因為排灣歌謠不太像古典樂會發出的音層，比平常音層又更窄些，聽起來會有些刺耳不舒服」，在不習慣指法、音又相近仍要保持差異性的條件下，是一大挑戰。

「其實是有點開玩笑的說法」，呂紹嘉接受中央社記者訪問後解釋，常聽西方交響樂人的耳朵已經習慣聽十二平均律，但事實上世上還有各種調律方式。「咿嚕唵」在部分音階會稍微有點高，樂團得重新調整不同於平均律的音準，這是很有趣的現象，也顯現出矛盾在其中，「我們現在好像需要經過努力，才可得到那原來是自然的狀況」。

呂紹嘉認為，一直以來藝術家都在做「找回自然」這件事，人們在長大後受到許多限制而失去自然本能，如今又要回頭尋找，就像嬰兒出生的哭聲發自丹田最自然，而聲樂家卻更可能得花一生的時間，才能找得到像嬰兒哭聲那樣的共鳴點。

6月15日總監系列5「1905」音樂會曲目除「咿嚕唵」，還有國際知名鋼琴家麥可羅爾（Michael Roll）演出貝多芬第四號鋼琴協奏曲。6月24日總監系列6「一千零一夜」音樂會演出異國情調「天方夜譚」，並與大提琴家王健演出「索羅門」，同場還有林京美改編的管弦樂曲「勇士情歌」。（編輯：管中維）1070614

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