3神駐蹕美和科大 2391人開智慧創世界紀錄

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東美和科技大學與東港鎮東隆宮、內埔鄉天后宮及昌黎祠合辦「神遇美和-海洋文化暨迎王祭典系列活動」，今天3間廟宇主神駐蹕美和科大，並為2391人開智慧，創下世界紀錄。

為了連結民俗祭典與學術探討，位於內埔鄉的美和科大與都具百年以上歷史的東隆宮、內埔天后宮及昌黎祠自5月28日起舉辦「神遇美和-海洋文化暨迎王祭典系列活動」，定位為文化活動，舉辦「海洋文化暨產業展」、「迎王祭儀文化展」與「迎王與海洋信仰文化論壇」。

今天早上，3間廟宇的主神東隆宮溫王爺、天后宮媽祖及昌黎祠韓愈公駐蹕美和科大，東隆宮溫王爺已近一甲子沒有出巡外地，溫王爺的出巡也成為東港鎮的街談巷議。