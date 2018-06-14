NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈美人魚泳裝免費玩　飯店消暑提案「粽」情到家扶　溫馨「粽」香8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

特偵組辦安亞專案是否洩密 陳師孟要查

中央社2018/06/14 17:21
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北14日電）監察院今天表示，為瞭解時任特偵組檢察官調查機密外交「安亞專案」是否有洩密、違反偵查不公開及濫權起訴，監察委員陳師孟申請自動調查。

陳師孟下午透過新聞稿表示，2003年外交部與總統府國家安全會議為鞏固台灣於世界貿易組織（WTO）的權益，執行機密外交「安亞專案」。當時最高法院檢察署特別偵查組明知案情屬極機密範疇，卻認為時任國安會秘書長邱義仁與外交部次長高英茂是為詐騙公款、捏造此案。

新聞稿指出，儘管證人與證據都對嫌疑人有利，特偵組卻仍以「貪污罪」聲押邱義仁，並起訴邱義仁、高英茂。偵查期間並疑將實質案情及偵查結果屢屢外洩給媒體，造成輿論審判。

陳師孟表示，特偵組是否於政黨輪替後因求功心切，罔顧台灣的國家利益與國際處境，將偵查結果透露媒體，是否故意無視於昭昭證據，卻執意對無辜之人濫行羈押、起訴與上訴，致有明顯枉法濫權，這些都有探究及瞭解的必要。

解散前的特偵組當年偵辦陳水扁在總統任內洗錢疑案，查出邱義仁2005年擔任國安會秘書長期間，涉嫌詐領外交部「安亞專案」50萬美元空白旅行支票。特偵組2009年9月22日起訴邱義仁與高英茂。台北地院2011年8月30日判決邱義仁、高英茂無罪。

立法院院會2016年11月18日三讀修正通過法院組織法，將第63條之1特偵組設立的法源刪除，特偵組走入歷史。(編輯：陳永昌)1070614

NSO開場曲咿嚕唵 排灣族...三總與87診所攜手 轉診...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan