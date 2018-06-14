高中生體驗VR駕車　高雄區監理所產官學合作

交通部公路總局高雄區監理所於今(14)日上午首次產官學合作，在該所舉辦高中生體驗VR駕車科技活動。
公路總局高雄區監理所是與教育部高雄市聯絡處及國泰世紀產險公司首次產官學合作，開放讓高雄市15家高中職校的學生到該所進行體驗VR駕車科技活動。
在參訪過程中，除講解考照流程，並宣導無照駕駛罰則、防禦駕駛及大型車內輪差等議題外，還提供VR虛擬實境科技，讓即將滿18歲考照年齡的與會同學們，率先體驗駕車感覺，並針對大家的駕車行為，作危險感知評測，讓體驗過的同學直呼監理所真的很用心。
高雄區監理所所長梁郭國表示，該所考量高中職學生適逢即將屆滿18歲的考照年齡，往年都會和教育部高雄市聯絡處合作，輔導高中職同學們機車考照及正確的駕車觀念，而今年再與國泰世紀產險公司的「不意外騎士」VR虛擬實境科技作產官學結合，希望能以更生動活潑的教學方式，讓同學們不但能在樂趣中體驗騎乘機車，更能學習到自身不足的駕駛經驗及交通安全觀念。
此次活動共有80位高中職同學參與，除學到充實的交通安全常識及體驗VR虛擬科技外，每位同學還領到機車駕駛防禦手冊，來參加的同學都非常開心的說，這次來監理所參訪收穫很多，也知道防禦駕駛及危險感知的重要性，真的體會到馬路如虎口，小心慢行才是王道。