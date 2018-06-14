高中生體驗VR駕車　高雄區監理所產官學合作

在參訪過程中，除講解考照流程，並宣導無照駕駛罰則、防禦駕駛及大型車內輪差等議題外，還提供VR虛擬實境科技，讓即將滿18歲考照年齡的與會同學們，率先體驗駕車感覺，並針對大家的駕車行為，作危險感知評測，讓體驗過的同學直呼監理所真的很用心。

高雄區監理所所長梁郭國表示，該所考量高中職學生適逢即將屆滿18歲的考照年齡，往年都會和教育部高雄市聯絡處合作，輔導高中職同學們機車考照及正確的駕車觀念，而今年再與國泰世紀產險公司的「不意外騎士」VR虛擬實境科技作產官學結合，希望能以更生動活潑的教學方式，讓同學們不但能在樂趣中體驗騎乘機車，更能學習到自身不足的駕駛經驗及交通安全觀念。

此次活動共有80位高中職同學參與，除學到充實的交通安全常識及體驗VR虛擬科技外，每位同學還領到機車駕駛防禦手冊，來參加的同學都非常開心的說，這次來監理所參訪收穫很多，也知道防禦駕駛及危險感知的重要性，真的體會到馬路如虎口，小心慢行才是王道。

