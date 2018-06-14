中市食安處抽驗端午食材 　複驗合格

食安處指出，這次肉粽抽驗初驗不符規定的產品是西屯區「遠百企業股份有限公司永福分公司」抽驗的「大花生肉粽」，檢出大腸桿菌群>1,100MPN/g，不符一般食品衛生標準規定；食安處得知檢驗報告，立即前往輔導製造場所的環境衛生，經複驗後結果已合格。

另外，食安處也抽驗冰粽與鹼粽檢驗是否有非法添加物順丁烯二酸與硼酸，並對粽子常用配料蝦米、豆餡與祭祀用三牲，分別檢驗漂白劑、防腐劑與動物用藥，結果均符合規定。

食安處提醒，民眾購買零售即食肉粽，即使現場已蒸熟，建議向業者要求複熱後再拆開食用，或買回家再蒸過，並於購買後應儘速食用或適度保存（冷藏7℃以下或冷凍-18℃），避免細菌滋生，導致風味或品質劣變。

而食品業者產製的食品若違反食安法第17條訂定的衛生標準者，得依同法第48條限期改善，若屆期未改善者將可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。