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中市食安處抽驗端午食材 　複驗合格

記者柳榮俊／台中報導2018/06/14 18:01
▲中市食品藥物安全處抽驗端午食材（圖／食安處提供, 2018.6.14)
▲中市食品藥物安全處抽驗端午食材（圖／食安處提供, 2018.6.14)

端午節來臨，台中市食品藥物安全處持續派員前往賣場超市、雜貨商店與傳統攤販等處，抽驗即食肉粽34件、冰粽8件與鹼粽9件，檢驗大腸桿菌、大腸桿菌群等微生物，以及非法添加物順丁烯二酸與硼酸，並抽驗蝦米22件、豆餡15件、豬肉16件、雞肉16件與魚8件等相關配料食材，總計共128件，檢驗結果1件肉粽初驗不符規定，經輔導後已複驗合格。

食安處指出，這次肉粽抽驗初驗不符規定的產品是西屯區「遠百企業股份有限公司永福分公司」抽驗的「大花生肉粽」，檢出大腸桿菌群>1,100MPN/g，不符一般食品衛生標準規定；食安處得知檢驗報告，立即前往輔導製造場所的環境衛生，經複驗後結果已合格。

另外，食安處也抽驗冰粽與鹼粽檢驗是否有非法添加物順丁烯二酸與硼酸，並對粽子常用配料蝦米、豆餡與祭祀用三牲，分別檢驗漂白劑、防腐劑與動物用藥，結果均符合規定。

食安處提醒，民眾購買零售即食肉粽，即使現場已蒸熟，建議向業者要求複熱後再拆開食用，或買回家再蒸過，並於購買後應儘速食用或適度保存（冷藏7℃以下或冷凍-18℃），避免細菌滋生，導致風味或品質劣變。

而食品業者產製的食品若違反食安法第17條訂定的衛生標準者，得依同法第48條限期改善，若屆期未改善者將可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

關鍵字端午節添加物肉粽硼酸
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