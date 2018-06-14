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台積電去年節電5.1億度 省下12.8億元電費

鉅亨網2018/06/14 17:30
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晶圓代工台積電 (2330-TW) 企業社會責任報告書出爐，根據報告書顯示，台積電積極節電，去年執行了 452 項節能措施，有效節電 5.1 億度，共省下 12.8 億元電費。

台積電企業責任報告書出爐，由於台積電是晶圓代工龍頭，用水、電與對環境造成的影響，都引起市場高度關注；根據企業責任報告書顯示，台積電去年單位產品溫室氣體排放量，較 2010 年減少了 13%，符合原先續期，而單位產品用電量，較 2010 年減少 10.4%，優於原先預期的 9% 目標。

報告書指出，台積電今年目標單位產品溫室排放量，要較 2010 年減少 15%，單位產品用電量要較 2010 年減少 11%，比率都比去年還高，用電量設定節省 2 億度，少於去年節電的 5.1 億度，累計節能目標 8 億度。

台積電指出，為節省能源消耗，持續關注氣候變遷，除節約用電外，減少溫室氣體排放就是使用再生能源，台積電支持政府政策，承諾未來在法規與本地市場供給增加等條件成熟下，將直接購買再生能源，降低溫室氣體排放。

購買綠電上，台積電去年購買 1 億度綠電，約減少 5290 萬公斤，相當於 529 萬棵樹一年的碳吸收量，自 2015 年開始，台積電已連續 3 年、累計認購 4 億度綠色電力，連續三年為台灣綠電認購第一，占總綠電認購比例 64.4%。

台積電也在廠區內設置太陽能板產生再生能源供自廠使用，去年新增太陽能板裝置容量 550 千瓦，加上子公司采鈺的 30 千瓦，累計達 1893 千瓦，已發電量達 145.4 萬度，減少碳排放約 7.7 萬公斤，相當於 7.7 萬棵樹一年的碳吸收量。台積電預計，今年將持續擴充再生能源，預計擴充 1322 千瓦太陽能裝置容量。

生產端部分，台積電指出，因應先進製程與製程複雜度增加，預期用電量會持續提升，為有效使用電力，將投入更多節能措施，其中廠務節能具體作法包含採用 LED 照明、空調節能、效能節能與待機節能，生產機台節能則包含用量管理、機組汰換、採購要求與機台修改。

台積電節能管理積極，去年廠務部門首創採用大數據分析空調節能參數，發展最佳化控制程式，可自動化調配冰機與附屬設備運轉於最佳時點，有效提升冰水系統效率 9%，全年共執行 452 項節能措施，有效節電，相當於節省 27 萬公噸二氧化碳排放，節省 12.8 億元。

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