台積電去年節電5.1億度 省下12.8億元電費

晶圓代工台積電 (2330-TW) 企業社會責任報告書出爐，根據報告書顯示，台積電積極節電，去年執行了 452 項節能措施，有效節電 5.1 億度，共省下 12.8 億元電費。

台積電企業責任報告書出爐，由於台積電是晶圓代工龍頭，用水、電與對環境造成的影響，都引起市場高度關注；根據企業責任報告書顯示，台積電去年單位產品溫室氣體排放量，較 2010 年減少了 13%，符合原先續期，而單位產品用電量，較 2010 年減少 10.4%，優於原先預期的 9% 目標。

報告書指出，台積電今年目標單位產品溫室排放量，要較 2010 年減少 15%，單位產品用電量要較 2010 年減少 11%，比率都比去年還高，用電量設定節省 2 億度，少於去年節電的 5.1 億度，累計節能目標 8 億度。