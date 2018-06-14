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足球／「足球6年計畫」體育署計畫投入破億元

記者鍾東穎／台北報導2018/06/14 17:33
▲體育署林德福喊出「足球6年計畫」（圖／鍾東穎攝 , 2018.06.14）
▲體育署林德福喊出「足球6年計畫」（圖／鍾東穎攝 , 2018.06.14）

為「足球6年計畫」體育署林德福今(14)日表示，目前已詢問超過50名擁有足球教練證者意願，接下來「足球專任運動教練資訊媒合平臺」，預計8月中旬上線，協助有意願者到學校擔任教練。整體計畫總共補助經費合計超過1億元。

體育署先前喊出「6年內踢進世界百大」，現在給出計畫，預計聘任「專案計畫教練」50名，以及補助學生足球聯賽2000萬，足球普及推廣(樂樂足球)2000千萬，優秀學生運動人才7360萬、足球場地及設備器材6000萬，合計1億7360萬元。

對於基層隊，國中、高中、大學分別設立目標隊數，為鼓勵成立給予補助，林德福表示，希望在場館設施進步的同時，軟硬體兼施，提升選手能力，推廣足球風氣。

至於職業隊規劃「是先有雞，還是先有蛋」，林德福表示，「傾向先成立足球聯盟，再發展球隊，就像SBL現在掛在籃協底下，有在跟各隊老闆談要成立公司。」獨立出聯盟的概念。

此外，「足球運動教練增能研習計畫」則協助具備足球項目專任運動教練證者增能回流，投入學校足球教學活動，凡具備依據「各級學校專任運動教練資格審定辦法」取得「足球」項目運動教練證者，皆可參加足球運動教練增能研習計畫。研習內容包括足球政策發展、教練指導學相關課程、體育行政與管理等相關課程，預計於107年7至8月辦理2場次。

 

關鍵字足球6年計畫林德福
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