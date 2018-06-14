新台幣連6貶創近半個月低 美國升息效應

（中央社記者邱柏勝台北14日電）美國今年可望升息4次，資金撤出亞洲與新興市場國家，今天新台幣匯價終場以29.938元兌1美元作收，貶值4.8分，匯價連6貶並創近半個月新低。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）昨天如預期宣布升息1碼，且透露下半年有機會再升息2次，雖不令人意外，但相較於去年底與今年初的預測，仍顯得較為激進，美股昨天率先下跌，連帶導致今天亞洲股匯市普遍走弱，外資更在台股大幅賣超新台幣144.36億元。

新台幣早盤還能維持小升格局，但尾盤不敵外資匯出力道，終場貶值4.8分作收；台北與元太外匯經紀公司總成交量14.14億美元。