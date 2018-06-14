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中央社

新台幣連6貶創近半個月低 美國升息效應

中央社2018/06/14 17:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北14日電）美國今年可望升息4次，資金撤出亞洲與新興市場國家，今天新台幣匯價終場以29.938元兌1美元作收，貶值4.8分，匯價連6貶並創近半個月新低。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）昨天如預期宣布升息1碼，且透露下半年有機會再升息2次，雖不令人意外，但相較於去年底與今年初的預測，仍顯得較為激進，美股昨天率先下跌，連帶導致今天亞洲股匯市普遍走弱，外資更在台股大幅賣超新台幣144.36億元。

新台幣早盤還能維持小升格局，但尾盤不敵外資匯出力道，終場貶值4.8分作收；台北與元太外匯經紀公司總成交量14.14億美元。

展望新台幣後市，外匯交易員說，美國今年可望升息4次，在利差進一步擴大下，將吸引資金回流，新興市場國家股匯市勢必走弱，不過對新台幣的影響不至於太大，主因在於歐洲央行（ECB）今天晚上也將宣布利率決策，外界關注是否將終止量化寬鬆（QE）政策。

「若歐洲央行終止QE，歐元轉強意味著美元轉弱，新台幣兌美元自然貶不到哪去。」匯銀人士認為，外資今天大舉賣超台股，雖代表著前一陣子的資金匯入潮宣告中止，但從台股基本面來看，目前仍找不到崩跌的理由，因此外資不太可能每天都出現大規模賣超，預期新台幣還是會在29.5元至30元區間震盪。

新台幣兌美元今天開盤價為29.855元，最高29.850元、最低29.939元，尾盤收29.938元，貶值4.8分。（編輯：張均懋）1070614

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