50年前同袍義助400元 老兵惦記尋人致謝

出生於宜蘭、年近80歲的陳姓老翁，早年分派到台北當兵，與郭姓同袍感情很好，退伍時因家境困頓，想留在台北打拚，卻身無分文，一籌莫展，郭姓同袍得知後，毅然慷慨解囊拿出新台幣400元援助。

苗栗縣通霄警分局今天指出，陳姓老翁日前帶著妻子到苑裡分駐所，請求協助找尋50年前一起當兵的郭姓同袍，為的是要感謝當年義助之恩，員警根據姓名查出轄內同名人士，輾轉聯繫確認郭男身分，安排雙方在分駐所相見歡，兩名老友久別重逢，格外溫馨。

陳姓老翁指出，現在的400元看來不算什麼，但在50年前，上等兵的薪餉僅85元，郭姓同袍自己經濟狀況也不是很好，是一筆為數不小的資助。也因為這筆錢，陳姓老翁得以在台北安身立命，穩定求職，果真順利在台北成家立業，進入汽車公司一路升到高階幹部退休。

陳姓老翁說，多年來只知道同袍姓名、住在苗栗海線苑裡一帶，曾想尋找又不知從何找起，心中一直惦記著，直到退休比較空閒，才抱著碰運氣的心情，求助苑裡在地員警，想不到警方發揮耐心、迅速幫他完成50年「謝恩」願望，既感謝又佩服。

陳姓老翁為回饋好友當年不求回報的兄弟情，準備了4萬元紅包表達謝意，但郭姓老翁一派瀟灑說「錢的事早忘記了」，兩名老友熱情相擁、敘舊話當年，同袍情誼令在場員警也為之動容。（編輯：方沛清）1070614