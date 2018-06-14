NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈美人魚泳裝免費玩　飯店消暑提案「粽」情到家扶　溫馨「粽」香8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

林佳龍東京行銷台中花博 歌手林育羣獻唱

中央社2018/06/14 17:25
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者郝雪卿東京14日電）台中花博將於11月3日開幕，台中市長林佳龍今天到東京宣傳花博時指出，台中花博將有約30個國家共同參展，期盼在年底呈現最美好的花博，並打造台中成為台灣花都。

台中市政府今天在東京成田機場舉辦「台中花博日本宣傳記者會」，林佳龍、駐日代表謝長廷、華航集團董事長何煖軒等人共同出席行銷花博，花博吉祥物石虎家族「樂虎」姐姐、「來虎」弟弟也現身，邀請大家參加台中花博。

記者會先播放花博國際宣傳影片，影片呈現高美濕地、台中國家歌劇院、彩虹眷村、綠川等台中知名景點，並融入花卉、馬匹、台中著名的糕餅等元素，而成田機場內的多處電視牆也輪流播放花博國際宣傳影片，希望吸引更多國際旅客到台中參觀花博。

在日本頗具知名度的台灣藝人小胖林育羣也到場為花博獻唱，演唱「花水木」、「人海中遇見你」等歌曲，美妙歌聲迴盪會場；林育羣說，台中是非常美麗的城市，年底的花博令人期待，邀請日本朋友到台中逛花博，還可品嚐台中在地美食，一定會感到非常幸福與療癒。

林佳龍說，花博logo是台灣形狀，由橘色花朵、綠色樹葉、藍色能量構成，若靜下心仔細看，會看到有一個人在中間跳舞，代表把生產、生態、生活融為一體的永續花博，這樣的理念也將落實在每個花博展覽設計中，期盼為大家帶來感動。

謝長廷表示，他認為花博背後的理念相當有意義，因此他每到一個日本城市，就會大力邀請日本民眾參加花博，期盼透過花博讓外國人深入了解台灣生態環境及自然之美。

林佳龍表示，台中到東京開航是一個開始，希望日後也能與羽田機場開航，未來要縮短台日之間觀光人次的差距，就要透過台中花博，很感激謝長廷在日本賣力為台中花博宣傳，應該要頒發花博大使給謝長廷。（編輯：施燕飛）1070614

三總與87診所攜手 轉診...50年前同袍義助400元 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan