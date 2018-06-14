林佳龍東京行銷台中花博 歌手林育羣獻唱

記者會先播放花博國際宣傳影片，影片呈現高美濕地、台中國家歌劇院、彩虹眷村、綠川等台中知名景點，並融入花卉、馬匹、台中著名的糕餅等元素，而成田機場內的多處電視牆也輪流播放花博國際宣傳影片，希望吸引更多國際旅客到台中參觀花博。

台中市政府今天在東京成田機場舉辦「台中花博日本宣傳記者會」，林佳龍、駐日代表謝長廷、華航集團董事長何煖軒等人共同出席行銷花博，花博吉祥物石虎家族「樂虎」姐姐、「來虎」弟弟也現身，邀請大家參加台中花博。

（中央社記者郝雪卿東京14日電）台中花博將於11月3日開幕，台中市長林佳龍今天到東京宣傳花博時指出，台中花博將有約30個國家共同參展，期盼在年底呈現最美好的花博，並打造台中成為台灣花都。

在日本頗具知名度的台灣藝人小胖林育羣也到場為花博獻唱，演唱「花水木」、「人海中遇見你」等歌曲，美妙歌聲迴盪會場；林育羣說，台中是非常美麗的城市，年底的花博令人期待，邀請日本朋友到台中逛花博，還可品嚐台中在地美食，一定會感到非常幸福與療癒。

林佳龍說，花博logo是台灣形狀，由橘色花朵、綠色樹葉、藍色能量構成，若靜下心仔細看，會看到有一個人在中間跳舞，代表把生產、生態、生活融為一體的永續花博，這樣的理念也將落實在每個花博展覽設計中，期盼為大家帶來感動。

謝長廷表示，他認為花博背後的理念相當有意義，因此他每到一個日本城市，就會大力邀請日本民眾參加花博，期盼透過花博讓外國人深入了解台灣生態環境及自然之美。

林佳龍表示，台中到東京開航是一個開始，希望日後也能與羽田機場開航，未來要縮短台日之間觀光人次的差距，就要透過台中花博，很感激謝長廷在日本賣力為台中花博宣傳，應該要頒發花博大使給謝長廷。（編輯：施燕飛）1070614