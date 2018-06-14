綠委提假新聞關三天　洪耀福反對

洪耀福說，現代社會各種資訊快速流竄，真假難辨，不只是台灣，全世界都在思考如何解決的樣的問題；過去台灣社會對於新聞處理，有一套自律、查核的機制，但在網路化的時代，怎麼去建立一套新的自律、查核體系，需要社會大眾一起去討論，如果將問題簡化成假新聞關三天，那就過度簡化這問題的複雜程度。

民進黨立委邱志偉等人提案，未經查證即散播或傳送假新聞，應該處 3 日以下拘留或 3 萬元以下罰鍰，對此，民進黨祕書長洪耀福今（14）日表示，假新聞的處理，應該要有全面性的處理方式，他反對用關三天這麼簡單的方式，去解決這麼複雜問題。

洪耀福表示，現代人接受資訊的方式，跟以前不一樣，以前大家學習知識時，是有價值跟系統的，但現代人可能是透過網路上各種群組得到新資訊，這個訊息量是以往透過紙本方式的幾十、幾百倍，且內容可能價值互相衝突、不一致，所以現在的人思考事情時，可能不是用一套價值系統去思考問題，政府或公民社會如何面對這種新的思維模式，大家都還在學習。

洪耀福強調，個別立委提的案子，也反應一些人的價值，不能說提案完全不對，畢竟也有些人認為，關三天不夠，應該要關十天，只是說要去整合，「我反對的不是立委不能提這樣的價值主張，而是反對不能用這樣簡單的方式去解決複雜的問題」。

此外，針對近日鬧的沸沸揚揚的吸管事件，洪耀福說，現在政府很多政策都需要進入公聽階段，聽完各方意見後才能做決定，禁用塑膠吸管事件現在只是公聽階段，卻被部分媒體誤解為，好像公聽會就是政府要推這件事情，但這只是一個程序階段，提出來讓各方討論，僅此而已。

而環保署官員說不用塑膠吸管，可改用湯匙喝珍奶，洪耀福強調，事實上吸管問題環保團體主張很久了，每年幾億支塑膠吸管流入大海，確實對環境造成一些衝擊，如果大家覺得不應該使用塑膠吸管，那政府就需要去討論解套方式為何，公民社會就是要能讓不同的意見和主張，經過不停充分討論後，形成共識，再變成政策和法律。