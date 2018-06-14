NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈美人魚泳裝免費玩　飯店消暑提案「粽」情到家扶　溫馨「粽」香8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

綠委提假新聞關三天　洪耀福反對

記者林仕祥／台北報導2018/06/14 17:40
▲民進黨祕書長洪耀福表示，假新聞的處理，應該要有全面性的處理方式，他反對用關三天這麼簡單的方式，去解決這麼複雜問題。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.14）
▲民進黨祕書長洪耀福表示，假新聞的處理，應該要有全面性的處理方式，他反對用關三天這麼簡單的方式，去解決這麼複雜問題。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.14）

民進黨立委邱志偉等人提案，未經查證即散播或傳送假新聞，應該處 3 日以下拘留或 3 萬元以下罰鍰，對此，民進黨祕書長洪耀福今（14）日表示，假新聞的處理，應該要有全面性的處理方式，他反對用關三天這麼簡單的方式，去解決這麼複雜問題。

洪耀福說，現代社會各種資訊快速流竄，真假難辨，不只是台灣，全世界都在思考如何解決的樣的問題；過去台灣社會對於新聞處理，有一套自律、查核的機制，但在網路化的時代，怎麼去建立一套新的自律、查核體系，需要社會大眾一起去討論，如果將問題簡化成假新聞關三天，那就過度簡化這問題的複雜程度。

洪耀福表示，現代人接受資訊的方式，跟以前不一樣，以前大家學習知識時，是有價值跟系統的，但現代人可能是透過網路上各種群組得到新資訊，這個訊息量是以往透過紙本方式的幾十、幾百倍，且內容可能價值互相衝突、不一致，所以現在的人思考事情時，可能不是用一套價值系統去思考問題，政府或公民社會如何面對這種新的思維模式，大家都還在學習。

洪耀福強調，個別立委提的案子，也反應一些人的價值，不能說提案完全不對，畢竟也有些人認為，關三天不夠，應該要關十天，只是說要去整合，「我反對的不是立委不能提這樣的價值主張，而是反對不能用這樣簡單的方式去解決複雜的問題」。

此外，針對近日鬧的沸沸揚揚的吸管事件，洪耀福說，現在政府很多政策都需要進入公聽階段，聽完各方意見後才能做決定，禁用塑膠吸管事件現在只是公聽階段，卻被部分媒體誤解為，好像公聽會就是政府要推這件事情，但這只是一個程序階段，提出來讓各方討論，僅此而已。

而環保署官員說不用塑膠吸管，可改用湯匙喝珍奶，洪耀福強調，事實上吸管問題環保團體主張很久了，每年幾億支塑膠吸管流入大海，確實對環境造成一些衝擊，如果大家覺得不應該使用塑膠吸管，那政府就需要去討論解套方式為何，公民社會就是要能讓不同的意見和主張，經過不停充分討論後，形成共識，再變成政策和法律。

關鍵字假新聞塑膠吸管洪耀福環保署邱志偉
濫權羈押邱義仁？陳師孟調查特偵組

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan