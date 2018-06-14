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〈報稅看這裡〉新古屋省房屋稅有關鍵密碼 台中、桃園

鉅亨網2018/06/14 17:38
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據今年開徵的房屋稅官方統計，全台開徵總件數 868.4 萬件，成長 1.61％，房屋稅稅額 771.29 億元，成長 2.43%，續創歷史新高。想要購置新房屋又想適用舊標準單價省房屋稅的民眾，建議可以挑選使用執照在 2014 年 7 月以前核發的新古屋 (台南以外)，可減輕房屋稅與契稅的支出。

今年這一波房屋稅收除房屋數量增加以外，近年各地方政府陸續針對新房屋調高房屋標準單價，也是房屋稅快速增加的原因之一

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房屋標準單價是影響房屋稅重要關鍵，各地方政府可以視各自區域不同的發展條件進行調整，不過也由於是地方政府的權責，因此光是全台六都的標準單價調整就有 6 套不同版本，台南市以外的都會區，主要針對 2014 年以後取得使用執照的新成屋調高房屋標準單價，因此最簡單的方式就是挑選 2014 年 7 月 1 日以前就取得使用執照的房屋，新古屋和新成屋的房屋稅相比，有機會打 6 折。

六都之中，最寬鬆的還是台中市，台中市僅針對 2018 年 7 月 1 日後取得使照的房屋調高房屋標準單價，調整幅度也是六都最低，平均調幅僅 6 成，也就是目前大部分已完工且取得使用執照的房屋都不受影響。

而調幅最高的則是台北市，平均調整幅度為 160%，以 43 坪的鋼筋混泥土建築為例，調整前一年房屋稅約 1.3 萬元，不考慮前 6 年緩漲機制的調整狀況下，新的房屋稅為 3.2 萬元，交易時的契稅也從 6.3 萬元，增加到 16 萬元，不過北市府先前提出新的辦法，給予調整新標準單價的房屋有前 6 年緩漲機制。

至於受影響層面最大的，則是台南市，台南市的房屋標準單價調整，適用 2001 年 7 月後取得使用執照的房子，等於購買屋齡 17 年內的房屋，都有機會適用新的標準單價與相對較高的房屋稅，但是台南的房屋標準單價分 3 次緩調，第 1 年調幅 54%，是五都中最低的，第 2 年 65%，第 3 年 81%，平均調幅僅僅 67%。

 

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