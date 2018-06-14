〈報稅看這裡〉新古屋省房屋稅有關鍵密碼 台中、桃園

據今年開徵的房屋稅官方統計，全台開徵總件數 868.4 萬件，成長 1.61％，房屋稅稅額 771.29 億元，成長 2.43%，續創歷史新高。想要購置新房屋又想適用舊標準單價省房屋稅的民眾，建議可以挑選使用執照在 2014 年 7 月以前核發的新古屋 (台南以外)，可減輕房屋稅與契稅的支出。

今年這一波房屋稅收除房屋數量增加以外，近年各地方政府陸續針對新房屋調高房屋標準單價，也是房屋稅快速增加的原因之一

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房屋標準單價是影響房屋稅重要關鍵，各地方政府可以視各自區域不同的發展條件進行調整，不過也由於是地方政府的權責，因此光是全台六都的標準單價調整就有 6 套不同版本，台南市以外的都會區，主要針對 2014 年以後取得使用執照的新成屋調高房屋標準單價，因此最簡單的方式就是挑選 2014 年 7 月 1 日以前就取得使用執照的房屋，新古屋和新成屋的房屋稅相比，有機會打 6 折。