〈智冠股東會〉市場派僅取得1席董事 王俊博：未來將

智冠股東會進行董事與監察人改選，選出 7 席董事與 2 席監察人，外界關注市場派將插旗智冠董事會，改選結果出爐後，董事當選名單中除王俊博外，公司派包括王炯棻、陳慶榮、施明豪，獨立董事李明憲、林軒竹，監察人張宏源、簡金成，共拿下 6 席董事及 2 席監察人，市場派僅吳艾耘入主董事會。

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (14) 日召開股東會，公司派成功拿下 6 席董事與 2 席監察人，市場派則取得 1 席董事，智冠董事長王俊博會後召開記者會表示，這 2、3 個月確實像場戰爭，自己都睡不著覺，公司成立 30 幾年來沒有碰過這種事，也是種學習，很感謝橘子 (6180-TW) 集團董事長劉柏園在中間扮演潤滑角色，盼未來能多與網銀國際董事長蕭政豪接觸，多聽聽他的意見。

在這次董監改選中，智冠公司派提足 7 席董事與 2 席監察人，由網銀國際與劉柏園領軍的市場派則提名 4 席董事與 1 席監察人，劉柏園在昨 (13) 日橘子股東會後受訪時說，取得的席次肯定不過半，不會有經營權之爭問題。

今日改選結果出爐後，王俊博表示，這 2、3 個月確實像場戰爭，自己都睡不著覺，公司成立 30 幾年來沒有碰過這種事，也是種學習，這樣的結果不只是智冠單方面的努力，有可能是對方釋出的善意或禮讓的結果。

針對先前報導指出，智冠原先同意讓市場派取得 2 席董事，而後又反悔，王俊博澄清表示，雙方在過程中有談判協商，但最後並沒有結論，因此沒有所謂的承諾 2 席董事一事，可能是雙方沒有熟悉與互信基礎，誤解對方想法，才導致這種事件發生，盼未來能多與蕭先生 (蕭政豪) 接觸，多聽聽他的意見。

至於網銀由具有財務背景的吳艾耘入主董事會，王俊博則說，未來盼能與其好好溝通，以她的專長協助智冠，而網銀或橘子對智冠有任何想法，應該都會透過她來傳達，智冠會認真傾聽、慎重考慮，他並強調，智冠絕對不是一間封閉公司、也不是一間家族企業。

不過，早在這次經營權之爭爆發前，王俊博就曾在約 2 年前初次拜訪網銀國際董事長蕭政豪，當時蕭政豪持股智冠約 9%，是公司的大股東，因此親自徵詢，為何對智冠有信心、買這麼多股票、是否希望能拿下 1 席董事，但最後結果不了了之。

王俊博透露，自己與劉柏園是 20 幾年老戰友，橘子以前代理《天堂》，通路由智冠負責，兩人對彼此個性較了解，在這段經營權之爭紛擾期間，劉柏園也在中間扮演潤滑角色，雖然最後沒有結果，但很感謝他在過程中幫助很多。