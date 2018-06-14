經部3年48億推智慧城鄉 地方出題產業解題

（中央社記者廖禹揚台北14日電）經濟部推動3年普及智慧城鄉生活應用計畫，估每年提供16億補助，徵求業者提案，解決地方政府提出需求；統計目前地方需求，「智慧健康」為各地方政府最關注議題。

經濟部工業局自2015年起推動智慧城鄉發展，今年起並配合前瞻基礎建設計畫進行3年計畫，從去年底起徵求地方政府提出推動智慧城鄉所需項目，目前共蒐集91案，包括70項單一縣市提案及21項跨縣市提案，預計每年提供16億補助款。

根據工業局統計，單一縣市與跨縣市提案中，以智慧健康相關案件為大宗，此外智慧交通、智慧農業也是地方政府關注項目。