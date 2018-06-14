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中央社

菲律賓海軍7月測試飛彈系統

中央社2018/06/14 17:35
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉14日專電）菲律賓海軍將於7月試射建軍以來第一套飛彈系統，象徵菲律賓政府軍進入飛彈時代，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）將會到場見證。

菲律賓海軍司令恩貝德拉（Robert Empedrad）今天在軍方DWDD廣播電台宣布：「我們將於7月試射裝載在多功能攻擊艇上第一套飛彈系統，總統會來視導。」

恩貝德拉所稱的飛彈系統，是以色列「拉費爾先進防務系統公司」（Rafael Advanced Systems Ltd）生產的「增程型長釘飛彈」（Spike-ER）系統，4月第3週交貨，安裝在3艘Mk-3型多功能攻擊艇上面。

這3艘多功能攻擊艇，於2017年下水服役，可運載21名乘員，主要用於高速登陸搶灘，最快速度45節，航程560公里。

恩貝德拉說，如果飛彈測試結果理想，將會購買更多可裝載飛彈系統的艦艇。

他並未透露測試的日期及地點，一名不願具名的海軍官員說，目前海軍有兩種測試的構想，一是以廢艦為目標試射，二是射擊活動標靶，但尚未定案。

菲國海軍官員曾說，飛彈系統可提升政府軍的反恐能力，也能讓菲國海軍在巡邏責任區（AOR）時更具嚇阻力。

在南海爭議的刺激下，菲律賓政府近年全力執行軍事現代化計畫，在海軍方面，向韓國購買的浦項級輕型護衛艦預定在今年第3季交貨，掛載魚雷的2架反潛直升機2019年5月將可服役。

菲國將於2020年再取得2艘飛彈驅逐艦，更計劃在2023年前後購買潛艦。（編輯：郭中翰）1070614

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