五月五發福慶端午／鹹魚大翻身！端午瘋改運

西晉相當有名的大將周處所著的《風土記》中有提到：「農曆五月五日是陽極之日，又叫天中節，鬼魅魍魎、五毒蟲害，傾巢而出，為害人畜。」端午節是陽氣最盛的時候，所以也被認為是「純陽日」，從命理學的角度來看，這天是靈動力最強的時候，想要讓自己的「屎運」由虧轉盈，那一定要把握好端午節這天，動一些小手腳讓自己鹹魚大翻身！

將午時水煮到沸騰後，可以用來沐浴或擦拭身體，午時水也可加入艾草、菖蒲，有驅邪避凶的寓意；另外，用午時水來泡茶、釀酒也可以改運喔！有些家庭會將午時水珍藏在家中，若是不小心犯沖、被煞到的時候，就可拿出午時水來淨身。

將陽氣收納於袋中

先準備一個小收納袋，接著在袋中放入五色水晶、粗鹽，於端午節當天的中午12點之前拿到戶外讓陽光曝曬一小時，讓袋子接收天地正氣，如此便可以除晦避邪。可以將此袋掛於家中、車上、辦公的地方，讓你好運接著來！

檀香粉薰香

打掃完家裡、公司環境後，將檀香粉倒在盤子上，再用打火機點燃，接著拿著點燃的檀香粉去薰各空間，最後將檀香粉拿到大門口加水倒在外面水溝或是垃圾桶，這樣就能清除掉家中的晦氣囉！

午時水+12枚硬幣

在午時水中放入12枚同樣幣值的銅板（12枚$5硬幣、12枚$10硬幣……），12代表的是12生肖、12時辰、12個月，再用浸有12枚硬幣的午時水洗淨雙手，這樣就可以換個手氣，將上半年的穢氣洗淨。洗完雙手之後，浸過午時水的12枚硬幣可以隨身帶在身上，就是最好的招財小物喔！

以上改運小撇步大家今年端午節可以試看看喔！以上的小撇步都不會很難，大家一起鹹魚翻身吧！

資料參考：

幸運女神事務所

端午佳節改運秘方

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