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五月五發福慶端午／鹹魚大翻身！端午瘋改運

保庇2018/06/14 16:54
五月五發福慶端午／鹹魚大翻身！端午瘋改運（圖／保庇）
五月五發福慶端午／鹹魚大翻身！端午瘋改運（圖／保庇）

西晉相當有名的大將周處所著的《風土記》中有提到：「農曆五月五日是陽極之日，又叫天中節，鬼魅魍魎、五毒蟲害，傾巢而出，為害人畜。」端午節是陽氣最盛的時候，所以也被認為是「純陽日」，從命理學的角度來看，這天是靈動力最強的時候，想要讓自己的「屎運」由虧轉盈，那一定要把握好端午節這天，動一些小手腳讓自己鹹魚大翻身！

朝天宮百年龍井的端午節午時水。（圖／NOWnews）
朝天宮百年龍井的端午節午時水。（圖／NOWnews）
  • 善用午時水

午時水有多神奇？請看看保庇NOW為您整理的這篇：五月五發福慶端午／午時水與五福大帝傳說。凡是端午節當天上午11:00到13:00（也就是午時）所接的湧泉水就是「午時水」，大家認為午時水是「純陽之水」，飲用、擦拭陽氣最重的水都可以改運，讓自己谷底翻身。

將午時水煮到沸騰後，可以用來沐浴或擦拭身體，午時水也可加入艾草、菖蒲，有驅邪避凶的寓意；另外，用午時水來泡茶、釀酒也可以改運喔！有些家庭會將午時水珍藏在家中，若是不小心犯沖、被煞到的時候，就可拿出午時水來淨身。

想要趕走晦氣，「太陽」是很重要的幫手喔！（圖／優優健康網）
想要趕走晦氣，「太陽」是很重要的幫手喔！（圖／優優健康網）
  • 將陽氣收納於袋中

先準備一個小收納袋，接著在袋中放入五色水晶、粗鹽，於端午節當天的中午12點之前拿到戶外讓陽光曝曬一小時，讓袋子接收天地正氣，如此便可以除晦避邪。可以將此袋掛於家中、車上、辦公的地方，讓你好運接著來！

檀香粉。（圖／吉祥沉香）
檀香粉。（圖／吉祥沉香）
  • 檀香粉薰香

打掃完家裡、公司環境後，將檀香粉倒在盤子上，再用打火機點燃，接著拿著點燃的檀香粉去薰各空間，最後將檀香粉拿到大門口加水倒在外面水溝或是垃圾桶，這樣就能清除掉家中的晦氣囉！

午時水+12枚硬幣。（圖／Pixabay）
午時水+12枚硬幣。（圖／Pixabay）
  • 午時水+12枚硬幣

在午時水中放入12枚同樣幣值的銅板（12枚$5硬幣、12枚$10硬幣……），12代表的是12生肖、12時辰、12個月，再用浸有12枚硬幣的午時水洗淨雙手，這樣就可以換個手氣，將上半年的穢氣洗淨。洗完雙手之後，浸過午時水的12枚硬幣可以隨身帶在身上，就是最好的招財小物喔！

以上改運小撇步大家今年端午節可以試看看喔！以上的小撇步都不會很難，大家一起鹹魚翻身吧！

 

資料參考：

幸運女神事務所
端午佳節改運秘方

 

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關鍵字午時水改運檀香粉端午節
五月五發福慶端午／到艋舺五...

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