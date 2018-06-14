端午香包親手做　一針一線祖孫情

中埔鄉長李碧菁14日與長青活力站長輩以及鄉立幼兒園小朋友齊聚一堂做起針線活兒，李碧菁特地提供較粗的針方便長輩穿針引線，小朋友們也學習拿針線，一針一線縫製出漂亮又可愛的香包，完成的香包各自配戴起來，開心極了。

端午節將近，嘉義中埔鄉公所6月14日舉辦「一針一線（粽）是祖孫情」活動，鄉長李碧菁與長青活力站長輩以及鄉立幼兒園小朋友一起做香包，一針一線縫出端午祖孫情。



▲長輩配戴手工縫製好的可愛香包，笑容如花。（圖／中埔鄉公所提供, 2018.06.14）

李碧菁指出，製作和佩戴香包是端午節習俗之一，可避邪保平安，不像現在用買的各式各樣都有，古時是由婦女一針一線用心縫製，母親親手做的香包，蘊涵了對子女深摯的關愛；香包贈予情人則代表無限柔情；有些地方更有新嫁娘贈送長輩香包的習俗，是認為新娘帶有喜氣，由她親手做的香包能袪邪解毒，也是代表下一代對上一代的尊敬和孝思。



▲ 小朋友做起針線活兒有模有樣。 （圖／中埔鄉公所提供, 2018.06.14）

李碧菁在活動中為小朋友介紹端午節的由來和香包等相關習俗，並和長輩與小朋友一起動手做香包，期望為長輩祈福，祈求趨吉避兇長命百歲，也讓小朋友體驗香包手作的樂趣，同時也讓祖孫兩輩的情感增溫。