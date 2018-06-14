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中央社

防黑條款入法爭論 花敬群揮手惹怒黃國昌

中央社2018/06/14 17:44
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北14日電）立法院內政委員會今天協商都市更新條例修正草案，立委黃國昌提出防黑條款修法，內政部次長花敬群態度保留，向主席一個揮手動作惹怒黃國昌，黃國昌憤而離席。

內政委員會召委、民進黨立委洪宗熠下午第三度召集朝野協商都市更新條例修正草案，但因國民黨立法院黨團及親民黨團立委沒有出席，因此多數修正動議都繼續保留，等待由立法院長蘇嘉全召集協商。

黃國昌在會中提出第24之1條文修正動議，明定實施者在徵求同意或實施事業過程中，有強暴、脅迫、行賄、組織犯罪、傷害、詐欺或偽造文書等不法行為，其擬定的都市更新事業計畫或權利變換計畫不得核准，已核准者應予以撤銷。

黃國昌說，這是重中之重的排黑條款，過去都更因為利潤太高，出現實施者恐嚇住戶、開槍、逼人跳樓、偽造文書等，迫使住戶簽下同意書，導致家破人亡，嚴重違反公平正義，被迫害的弱小住戶也沒辦法實現真正的居住正義。

花敬群說，都更案不排除任何黑影但要考量是否符合比例原則，單一個案的影響程度是局部還全面性影響，還需要做一些思考；即使涉及少數個人利益，但對多數集體利益是否造成過大衝擊，請黃國昌多思考。

花敬群也說，涉及治安、刑事議題，本質上會從治安、刑事角度處理。若一個案子因為極少數可能屬治安、刑事議題，導致大範圍私權協商破局要完全駁回，衝擊似乎有點太大，建議不要用這麼強烈的方式處理。

黃國昌說，實施者透過不法方式進行都更，「這樣的人沒有資格實施都市更新」。花敬群說，相信絕大多數都是善意的實施者，多數人是評估個人利益後才簽下協議書，若需要暴力等行為來處理，可能是實施者跟權利人某一方有過度期待或要求，才會衍生出問題。

花敬群說，可能是實施者行為不法，也可能因為某些權利人要反對或謀取利益，就能透過這樣的條文欺壓好的實施者，甚至把好的案子延宕，「這是一體兩面，要非常小心」，不能這麼片面來看待。黃國昌表示，防黑條款就是要處理少數不肖的人，勾結黑道。

隨後，花敬群對著洪宗熠搖頭、揮手；黃國昌說，他要對花敬群的反應表達抗議，「我提出的質疑不夠合理嗎？」只是請花敬群說明，花敬群「就揮揮手，說不用講了」，難道因為是執政黨，只要表決就能強行通過，那他花時間協商幹嘛，隨即憤而離席；花敬群則說，他很認真、嚴肅地回答問題，「是你（黃國昌）不尊重我」。（編輯:溫貴香）1070614

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