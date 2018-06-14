吸管風波後首露面 林靜儀：盼好好宣導政策

（中央社記者陳俊華台北14日電）民進黨立委林靜儀今天說，環保署是規定內用飲料時，店家需提供可生物分解或非一次性使用的吸管，沒有處理外帶部分，明明能好好宣導少用塑膠類用品，結果大家都在浪費時間。

環保署正式預告限用一次性塑膠吸管的政策草案，明定自西元2019年7月起，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管。萬一民眾想喝珍珠奶茶卻沒帶吸管，環保署官員建議可以用湯匙，引發熱議。

民主進步黨立法委員林靜儀日前在臉書上發文表示，10多年來她在台中一家很有名的珍珠奶茶店點熱珍奶時，送上來的一直都是杯子和湯匙。不過，網友後來卻貼出林靜儀在立法院用塑膠吸管喝咖啡的照片。