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吸管風波後首露面 林靜儀：盼好好宣導政策

中央社2018/06/14 17:39
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北14日電）民進黨立委林靜儀今天說，環保署是規定內用飲料時，店家需提供可生物分解或非一次性使用的吸管，沒有處理外帶部分，明明能好好宣導少用塑膠類用品，結果大家都在浪費時間。

環保署正式預告限用一次性塑膠吸管的政策草案，明定自西元2019年7月起，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管。萬一民眾想喝珍珠奶茶卻沒帶吸管，環保署官員建議可以用湯匙，引發熱議。

民主進步黨立法委員林靜儀日前在臉書上發文表示，10多年來她在台中一家很有名的珍珠奶茶店點熱珍奶時，送上來的一直都是杯子和湯匙。不過，網友後來卻貼出林靜儀在立法院用塑膠吸管喝咖啡的照片。

林靜儀下午在立法院受訪時表示，環保署是規定大型百貨公司、連鎖速食店等，內用需提供可生物分解或是非一次性使用的吸管，政策說明非常清楚，明年7月沒有處理任何外帶的部分。

她說，從環保的立場來看，如果內用時民眾自備環保吸管，能少用一根塑膠吸管就少用一根，若剛好沒帶環保吸管，必須使用塑膠吸管就使用，這是非常清楚的論述。

林靜儀表示，企業要賺錢，也要對環境或永續有責任，包括公部門和大賣場、百貨業者，目前還沒聽到有企業不打算承擔環保永續的社會責任。??

林靜儀說，網友對她人身攻擊，或媒體扭曲她的說法，對環保一點幫助都沒有，這幾天明明可以好好宣導少用塑膠類用品，結果大家都在浪費時間。（編輯：林淑媛）1070614

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