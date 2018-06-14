〈全聯強打生鮮牌〉衝刺供應速度 再開「迷你店」擴市

面對各大零售業者積極搶攻生鮮版圖，連鎖超市龍頭全聯今 (14) 日開放參觀其最新打造的北部生鮮處理中心，全聯執行長謝健南強調，除了處理中心已建置到位，再搭配更流暢的物流配送系統，力拚全台逾 900 家門市皆能做到「今天生產、今天到貨」的供應狀態，同時，也將陸續開出全聯迷你店，藉此深化都會區布局密度。

全聯近年來加強發展生鮮事業，最新斥資 20 多億元打造的五股生鮮處理中心，負責北台灣每日生鮮魚肉商品。

謝健南說明，此生鮮中心不僅是「全台最大冰箱」，最大的亮點是領先業界導入規模最大的生鮮 SORTER 自動化系統，每小時可處理 6000 籃商品，一批次最多可供應 286 間門市的分派，是全聯獨家引進的技術。