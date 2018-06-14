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美國網路中立法遭廢除　專家：開啟媒體巨獸時代

記者易皓瑜／台北報導2018/06/14 18:49
▲美國聯邦傳播委員會對網路中立法抱以自由競爭的立場，未來網路內容服務商將陷於一片混戰。（圖／取自Pixbaby）
▲美國聯邦傳播委員會對網路中立法抱以自由競爭的立場，未來網路內容服務商將陷於一片混戰。（圖／取自Pixbaby）

美國聯邦傳播委員會（ FCC ）於 14 日正式廢除始於 2015 年歐巴馬政府時期所推動的「網路中立法」。未來網路服務提供商（ ISP ）將可任意控制網路流量，引發非營利組織以及網路鄉民的抗議。

過去網路中立法（ net neutrality )將網路資源視為公共財，認為每個網頁及 app 都應受保護並享有平等的近用性，內容服務商不可刻意推廣或封鎖特定網頁，也不可減少使用較低資費的用戶可用的網路資源。

然而這項法案經多年推動，卻在本( 6 )月嘎然而止。美國聯邦通訊委員會主席裴伊（ Ajit Pai ）稱這項法案繁瑣且毫無意義，且將阻礙網路 ISP 產業的發展，讓更多人失去工作機會，並於去( 2017 )年 12 月領導 FCC 投票將此法終止，未來網路管理相關業務將轉由 FTC 聯邦貿易委員會管理。

隨網路中立法遭撤，寬頻業者將可任意封鎖特定網址，消費者若想造訪特定網站需支付額外費用，將對消費者、網路服務商、新興網路公司帶來重大影響，無法支付付費服務或整合付費網路渠道的公司將遭邊緣化。

而美國聯邦傳播委員中，對於撤除網路中立法持反對意見的委員認為，此法案廢除後，寬頻業者將得以透過壟斷網路資源影響消費者的言論自由，並造成「大者恆大」，壓縮新興網路公司發展的空間，恐將造成當今如 Netflix 、 Comcast 等大型內容服務商有更多機會併吞更多小型業者，形成壟斷局面。

關鍵字fccneutrality網路中立法聯邦通訊傳播委員會媒體壟斷媒體巨獸
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