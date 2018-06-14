今日暖新聞》影／二林四鄉鎮呷透透溫馨網軍再出動

▲臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」林煌凱版主再次召集網友一同做愛心，募集愛心粽子，讓扶助家庭及課後照顧班的學童也能享用到溫馨粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

隨著端午節的到來，臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」林煌凱版主再次召集網友一同做愛心，只花五天的時間，就募集到3,650顆粽子，讓彰化家扶二林服務處扶助家庭315戶及YMCA二林課後照顧班與育英課後照顧班的學童，在這一年一度的端午佳節，都能享用到溫馨粽子的香醇美味。

林煌凱指出，因大環境不景氣，一開始也沒把握能達到募集3,650顆粽子的目標，感謝網友肯定和支持「二林四鄉鎮呷透透」每年捐粽給彰化家扶二林服務處扶助家庭的活動，即使網友的收入沒增加，還是沒有缺席這樣有意義的活動，更有網友因為沒有跟到此次活動，感到惋惜。



▲臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」林煌凱版主再次召集網友一同做愛心，募集愛心粽子，讓扶助家庭及課後照顧班的學童也能享用到溫馨粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

林煌凱為了讓所有響應捐粽的網友，更了解彰化家扶扶助家庭的生活樣貌，及代為傳達關懷之情。特抽空帶著粽子，在彰化家扶社工的陪同下，親自關懷並贈送粽子到數個家扶家庭。



▲臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」林煌凱版主再次召集網友一同做愛心，募集愛心粽子，讓扶助家庭及課後照顧班的學童也能享用到溫馨粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

單親媽媽小美指出，離婚後就帶著未滿一歲的女兒回到老家，與雙眼近乎失明的阿嬤同住，也可照顧阿嬤的生活起居，因現階段無法外出工作，每天的開銷都要嚴格管控，端午節到了，就算想吃粽子，也不敢奢望。林煌凱即時「粽」情到家，讓單親媽媽小美一家人，可以透過美味又溫馨的粽子，感受到社會的溫情。



▲臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」林煌凱版主再次召集網友一同做愛心，募集愛心粽子，讓扶助家庭及課後照顧班的學童也能享用到溫馨粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

彰化家扶主任王震光指出，在這3C通達時代，網友除利用網路平台分享訊息，更一起做善行，實在不簡單，尤其「二林四鄉鎮呷透透」社團已連續三年，以在地人的愛，疼惜在地弱勢家庭，在端午佳節募集粽子，「粽」情到家扶扶助的弱勢家庭，傳達關懷的實際行動令人感佩。