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航空卡大車拚　首刷送萬點哩程　快速累積專家建議這麼做

記者顏真真／台北報導2018/06/14 18:53
▲國內飛行航空卡推陳出新，發卡銀行提供的累積哩程方案也越趨優惠，專家提醒，民眾可依據消費習慣仔細比較，善加使用信用卡促刷活動，快速累積機票。（圖／記者顏真真攝 ）
▲國內飛行航空卡推陳出新，發卡銀行提供的累積哩程方案也越趨優惠，專家提醒，民眾可依據消費習慣仔細比較，善加使用信用卡促刷活動，快速累積機票。（圖／記者顏真真攝 ）

有鑑於台灣人近年出國旅遊風氣盛行，銀行也積極搶發飛行航空卡，甚至外銀祭出世界卡年費只要3600元，年收入22萬就可申請。Money101.com.tw台灣董事總經理周純如則指出，近1、2年市場上的飛行航空卡推陳出新，發卡銀行提供的累積哩程方案也越趨優惠，建議民眾依據消費習慣仔細比較，善加使用信用卡促刷活動，快速累積機票，並留意挑卡兩大眉角。

根據萬事達卡旅遊調查顯示，高達65%的台灣民眾在過去1年曾出國旅遊，比例位居亞太區第6名。每人單次出國旅遊平均消費為4萬6千706元，不僅超越鄰近的日本、南韓和新加坡，更名列亞太區國外旅遊花費第6名，同時也是國內旅遊花費的5倍。

調查結果也指出，高達66%的民眾計畫未來1年內仍維持相同頻率的國外旅遊次數，比例高居亞太區之冠，還有16%民眾預計增加出國次數。此外，短天數國內旅遊也相當熱門，有近87%民眾在過去1年內曾進行國內旅遊，比率居亞太區第4名。值得注意的是，國內旅遊台灣民眾每人每次平均花費9323元，主要支出項目為住宿。

有鑑於台灣民眾出國旅遊頻率日益增加，去年併購澳盛銀行個金及財管業務的星展銀行，就推出飛行世界卡，並具備3大優勢包括海外消費每15元累積1哩、國內消費每18元累積1哩，點數持卡期間終身有效並可兌換亞洲萬里通、長榮無限萬哩遊、新航獎勵計畫 KrisFlyer 與華夏哩程酬賓計畫等4大航空里程獎勵計畫，等於可兌換全球3大航空聯盟哩程。

此外，每年兩次免費使用龍騰機場貴賓室。同時，至8月底止，新辦戶消費滿6000元，且繳納全額年費3600元，還可獲得首刷1萬點飛行積金。

除了這張之外，市面上已發行的飛行航空卡，還有國泰世華銀行亞洲萬里通聯名卡、台新銀行國泰航空聯名卡、美國運通國泰航空聯名卡、花旗銀行寰旅世界卡，而且這些也都能累積亞洲萬里通，尤其隨著亞洲萬里通（國泰航空全資的哩程獎勵計畫）更新飛行獎勵內容，原本一趟東京來回機票需要3萬里（哩）才能兌換，6月22日之後，僅須2萬里（哩）就能換到。

反觀長榮哩程、華航哩程都需要3.5萬哩才能換到1張亞洲航線機票。因此，若非飛行常客，單憑刷卡消費來累積哩程數，亞洲萬里通的累積成本相較便宜。

由於累積哩程已非「商務客」專屬，Money101金融比較網建議，一般小資上班族想要快速累積哩程，選擇主力消費信用卡甚為重要，留意2大挑卡眉角，除了解是否有年費及年費要繳多少錢之外，別忘計算每里（哩）刷卡成本，選擇每里（哩）刷卡成本越低的信用卡越省錢。

若以免年費或是低年費的航空卡來挑，台新國泰航空鈦金卡免年費，國內消費每30元累積1里，國外則是每25元累積1里；星展銀行飛行鈦金卡，首年免年費，只要年消費12次，隔年就免年費，對於小資族來說，算是較為簡易的減免年費條件，國內消費每30元累積1里，國外每20元累積1里；國泰世華亞洲萬里通里享卡首年免年費，隔年年費為288元，國、內外消費通通每30元就能累積1里。

若以年費約2千元至3千元的航空卡來看，星展飛行世界卡國內消費只要18元就能累積1哩 ，為國內每哩消費成本相當低的1張信用卡；花旗寰旅世界卡20元刷卡金額能累積1里；國泰世華亞洲萬里通鈦商卡於國內一般通路刷卡，每25元累積1里，若在指定通路消費，則可以到15元累積1里；台新國泰航空翱翔鈦金卡則是國內消費每25元能累積1里。

累積哩程也非難事。Money101金融比較網計算出1戶家庭每年20萬至30萬元的日用開銷就能累積到1.5萬里，可免費兌換香港來回機票，像是在賣場添購家用、通勤油資、飲食消費、百貨購物、看電影等花費都以航空卡來取代現金支付。

不僅如此，繳保費也能賺里數，包含星展飛行世界卡、台新國泰航空聯名卡、花旗寰旅世界卡及美國運通國泰航空聯名卡等，都將保費列為一般消費。

當然，也別忘把握銀行推出的贈哩活動，快速累積哩程，像星展飛行世界卡8月底前，核卡後30天內累積消費滿6000元，將可獲得1萬哩，相當於0.6元換1哩；國泰亞洲萬里通聯名卡於8月底前透過指定通路申辦，除了首刷禮回饋外，於核卡後30日內累積消費達2000元，再加碼2000里（哩）數回饋，相當於1元就能累積1里（哩）。

關鍵字飛行卡航空卡銀行信用卡世界卡刷卡
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