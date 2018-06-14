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中央社

大雨將來襲 水利署加強降雨警戒

中央社2018/06/14 17:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者郭幸宜台北14日電）中央災害應變中心今天舉行0613豪雨第一次工作會報，經濟部長沈榮津表示，目前南部降雨持續累積，經濟部會持續監控掌握相關災情訊息。水利署表示，已加強河川降雨警戒。

中央災害應變中心今天進行0613豪雨中央災害應變中心二級開設，舉行第一次工作會報，由經濟部長沈榮津擔任指揮官，針對0613豪雨應變做相關指示。

氣象局表示，台灣鄰近海域有三道系統，包括梅雨滯留鋒面，鵝鑾鼻西方有熱帶性低氣壓，另外南海上又有強勁西南氣流，未來熱帶性低氣壓可能發展成颱風。

氣象局提醒，端午連假熱帶性低氣壓通過後仍有持續大雨，目前南部地區已有部分地區有強降雨。

水利署長賴建信指出，此次豪雨因受多重系統影響，水利署從11日開始就提前進行防汛準備，抽檢全台各地的抽水機與防水閘門，另外，根據氣象局資料，屏東、雲林地區需留意降雨，全台各地都要加強戒備。

交通部表示，端午連假疏運可能受豪雨影響，呼籲民眾出門前先確認相關訊息，另外，台17線佳冬地區逢雨必淹，公路總局正進行改善，目前已經恢復通車。

另外，蔬菜價格方面，農業委員會表示，目前蔬菜價格還算平穩，供應端午節應該不成問題。（編輯：林興盟）1070614

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