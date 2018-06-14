大雨將來襲 水利署加強降雨警戒

（中央社記者郭幸宜台北14日電）中央災害應變中心今天舉行0613豪雨第一次工作會報，經濟部長沈榮津表示，目前南部降雨持續累積，經濟部會持續監控掌握相關災情訊息。水利署表示，已加強河川降雨警戒。

中央災害應變中心今天進行0613豪雨中央災害應變中心二級開設，舉行第一次工作會報，由經濟部長沈榮津擔任指揮官，針對0613豪雨應變做相關指示。

氣象局表示，台灣鄰近海域有三道系統，包括梅雨滯留鋒面，鵝鑾鼻西方有熱帶性低氣壓，另外南海上又有強勁西南氣流，未來熱帶性低氣壓可能發展成颱風。