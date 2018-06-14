川普歡度72歲生日 身心健康話題不斷

川普仍是總統候選人時，當時的私人醫師伯恩斯坦（Harold Bornstein）2015年12月代表川普發表一封說明信，伯恩斯坦在信中以超級誇張的字眼形容川普健康狀態。

川普的健康，不論是身體上或是心理層面，在美國一直是眾人興趣濃厚的話題。

2016年，70歲的川普，成為美國首次當選的總統中年紀最大的一位─雖然雷根（Ronald Reagan）1984年連任成功時，當時已73歲。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統川普結束和北韓領導人金正恩的累人新加坡峰會後，重返華府的政治戰鬥，他今天歡度72歲生日。

信中形容川普血壓與檢驗數據「好得驚人」，他的「體能和精力非凡」，並說他將是「歷來最健康的美國總統當選人」。

上月，伯恩斯坦接受美國有線新聞電視網（CNN）訪問時坦承，信是由川普口述、由他聽寫而成。

伯恩斯坦並說，川普的保鏢去年闖入他在公園大道（Park Avenue）的辦公室，拿走川普病歷。

伯恩斯坦指出，他的辦公室是在2017年2月3日遭人闖入，遭闖入的兩天前，「紐約時報」（The New YorkTimes）引述他的話報導，稱他開了好多年的生髮藥給川普。（譯者：嚴思祺/核稿：陳政一）1070614