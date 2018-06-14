NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈美人魚泳裝免費玩　飯店消暑提案「粽」情到家扶　溫馨「粽」香8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

北市議員質疑特別獎金　韓國瑜：經得起任何檢驗

記者許高祥／高雄報導2018/06/14 18:02
▲韓國瑜14日表示，在北農任內獲利主要來自戰鬥單位。（圖／NOWnews資料照）
▲韓國瑜14日表示，在北農任內獲利主要來自戰鬥單位。（圖／NOWnews資料照）

針對台北市議員周威佑質疑韓國瑜，在北農總經理任內發放特別獎金一事，韓國瑜今(14)日表示，北農獲利主要來自戰鬥單位，公司有盈餘，發放獎金給特別有貢獻的員工，也經過董事會的審查通過以及會計師的簽證，絕對合情、合理、合法。

韓國瑜指出，他自從102年就任北農總經理，由於努力開源節流，使得公司的獲利大幅成長，為了彌補以往北農瀕臨倒閉，所有的員工曾經減薪10％到15％，他便利用發放「一般獎金」的方式來獎勵員工的辛苦，以激勵員工的士氣。

韓國瑜舉例，北農在105年端午、中秋節分別發放獎金5萬元、9萬元，這就是屬於一般獎金，大家是齊頭式平等，總經理、經理、所有基層員工都是領同樣的金額。

然而，北農的獲利主要來自一市、二市的拍賣、營業部以及國貿部，韓國瑜表示，對於這些戰鬥單位的高階幹部，身為北農總經理，為了感謝他們對於公司的特別貢獻，他便事先向董事長報告發放「特別獎金」給這些幹部，而且事後也經過董事會的通過以及會計師的簽證。

韓國瑜反駁周威佑說，北農怎麼會沒有發放獎金給基層員工？他在105年發放了8400萬元的獎金給所有員工，民進黨不是不斷攻擊他嗎？他自認在北農總經理任內的作為，絕對對得起所有北農員工、廣大農民、所有消費者，也絕對經得起任何檢驗。

▲韓國瑜自認在北農總經理任內作為經得起任何檢驗。（圖／NOWnews資料照）

關鍵字北農韓國瑜周威佑端午
澄清湖開打　統一獅對Lamigo端午香包親手做　一針一線祖孫情

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan