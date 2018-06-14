北市議員質疑特別獎金　韓國瑜：經得起任何檢驗

針對台北市議員周威佑質疑韓國瑜，在北農總經理任內發放特別獎金一事，韓國瑜今(14)日表示，北農獲利主要來自戰鬥單位，公司有盈餘，發放獎金給特別有貢獻的員工，也經過董事會的審查通過以及會計師的簽證，絕對合情、合理、合法。

韓國瑜指出，他自從102年就任北農總經理，由於努力開源節流，使得公司的獲利大幅成長，為了彌補以往北農瀕臨倒閉，所有的員工曾經減薪10％到15％，他便利用發放「一般獎金」的方式來獎勵員工的辛苦，以激勵員工的士氣。

韓國瑜舉例，北農在105年端午、中秋節分別發放獎金5萬元、9萬元，這就是屬於一般獎金，大家是齊頭式平等，總經理、經理、所有基層員工都是領同樣的金額。