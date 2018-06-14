〈智冠股東會〉非家族企業將交棒給有想法的接班人 未

談及家族接班問題，王俊博表示，智冠集團各業務事業群，都是聘請專業經理人來管理，包含中華網龍呂學森總經理、遊戲新幹線張益民副總經理、智樂堂林柏丞協理、藍新科技集團暨智冠財管中心鍾興博總經理，韓國 IT 領域專家徐涍挺擔任雲端技術子公司智雲科技總經理。

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事會一改過去以經營階層為主的結構，智冠董事長王俊博表示，智冠集團並非家族企業，各業務事業群都是聘請專業經理人來管理，董事會陣容也沒有家族色彩，未來將交棒給適合經營、對公司長遠發展有想法的接班人；談及是否組成國家隊，他則說，3 家公司屬性不同，這種組合方式還沒想過。

王俊博強調，董事會陣容沒有家族色彩，智冠也非家族企業，此次董事會一改過去以經營階層為主的結構，網羅各界專業人士加入，將借重董監事獨立性、專業性及多元性，強化產業發展與公司治理功能，為了所有股東利益，不能將公司家族化，否則無法對股東交代，未來也不會傳給自己的小孩，而是交棒給適合經營、對公司長遠發展有想法的接班人。

至於何時退休交棒，王俊博則說，為了不因自己年紀大而脫離市場情況，甚至做出錯誤判斷，自己每周四都會固定參加公司的行銷會議，幾乎無役不與，一方面也藉此將自己十多年來的行銷經驗，與公司經理人分享，傳承經驗，待專業經理人與幹部們能獨當一面時，就是自己退休的時候了。

橘子 (6180-TW) 集團董事長劉柏園昨 (13) 日表示，盼能合作組成遊戲產業的國家隊，發揮雙方在通路與支付上的優勢，對此，王俊博指出，橘子、智冠與網銀 3 家公司屬性不同，智冠擅長為遊戲公司做通路、橘子是知名的遊戲代理公司、網銀專長則在遊戲研發，擁有各自的屬性與特色。

王俊博表示，這種組合方式自己還沒想過，也是第一次聽到國家隊，盼能有機會為智冠創造更大的獲利空間，若劉柏園能提出好的想法，也會認真考慮。