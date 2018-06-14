客製化製藥包裝設備廠 皇將7月中上櫃

皇將以自有品牌CVC牌行銷全球，具有整廠整合客製化能力及提供專業在地化的售後服務，目前銷售地區主以世界藥房印度及保健食品大本營美國為主。

皇將去年合併營收新台幣10.13億元、稅後純益3300萬元、每股稅後純益(EPS)0.84元，主要因為新台幣升值認列超過3000萬元匯損，加上開發新機種費用偏高，今年第1季則恢復營運常軌，單季合併營收2.81億元、稅後純益2700萬元、單季EPS約0.67元。

（中央社記者田裕斌台北14日電）用藥安全近年來受到重視，市場對製藥包裝需求穩定成長，客製化製藥設備廠皇將科技即將在7月中上櫃，可望搭上全球對藥品追蹤溯源管理的潮流。

皇將指出，未來將持續增加產品應用廣度，包括開發液體、粉體充填設備，推出多機合一設備，且因應美國食品暨藥物管理局(FDA)法令變動及迎接工業4.0時代來臨，開發Track & Trace追蹤追溯管理系統及iMES平台系統，滿足客戶符合相關規範需求。

皇將認為，在全球人口老化、重視養生保健、醫藥發展進步及用藥安全等規範提升下，可望帶動保健食品廠及藥廠產能增加，進而提升製藥包裝設備需求，對未來成長力道持續看好。（編輯：郭萍英）1070614